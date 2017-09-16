Представитель США по Украине Волкер назвал задачи миротворцев в Донбассе

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал три критерия, по которым США будут считать миротворческую миссию "настоящей" и достойной поддержки. Волкер выступил перед журналистами в Киеве, где завершается конференция Yalta European Strategy.

По словам Волкера, миротворческая миссия должна отвечать за безопасность на всей территории, охваченной конфликтом. Сотрудники миссии должны контролировать украинскую сторону российско-украинской границы. Миротворческая миссия должна обеспечивать хранение и мониторинг тяжелого вооружения. По словам американского дипломата, такая миссия "удовлетворяла бы всем другим требованиям и открыла путь к политическому регулированию".

В субботу ​глава МИД Украины Павел Климкин рассказал об ожидаемых параметрах миротворческой миссии. Газета "Европейская правда" отмечает, что позиция Климкина во многом совпадает с американской США.

Курт Волкер также подчеркнул, что диалог о создании такой миссии стал возможным благодаря изменившейся позиии России, которая ранее категорически отказывались от идеи миротворцев.