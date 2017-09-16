В компании сына генпрокурора Чайки обнаружено крупное хищение

Следователи в Москве обнаружили хищение 150 миллионов рублей в компании, которой владеет Артём Чайка, сын генерального прокурора России. "Первая нерудная компания "Бердяуш" производит щебень и является крупнейшим его поставщиком для Российских железных дорог.

По сведениям издания "Коммерсантъ", растрата выявлена во время проверки деятельности компании в 2012-2014 годах, – то есть до того, как сын прокурора стал совладельцем предприятия. Под подозрение в растрате попали трое бывших гендиректоров ООО. Источники "Коммерсанта" рассказали, что все фигуранты дела обвиняются в растрате в особо крупном размере. Тверской суд Москвы санкционировал арест предпринимателей. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии обвинения, с 2012-го по октябрь 2014 года со счетов компании "Бердяуш" было незаконно списано не менее 150 миллионов рублей. Деньги переводились на счет не существующей ныне "Русской промышленная корпорация". Эта фирма должна была сопровождать вагоны с гравием. Следствие считает, что услуги не предоставлялись, и налицо растрата при переводе платежей.

Один из арестованных, Владимир Гац признал нанесённый им ущерб и сотрудничает со следствием.

Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального называл Артёма Чайку, сына генерального прокурора России, крупным коррупционером, причастным, по сведением фонда, к незаконным сделкам. Фильм "Чайка", выпущенный Фондом борьбы с коррупцией, посмотрели миллионы зрителей в России и за рубежом.