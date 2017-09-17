В Одессе не позволили протестующим установить палатки перед мэрией

Ситуация возле здания Одесской администрации остается напряженной. Вчера вечером часть жителей вышла на акцию против халатности властей. Поводом для протеста стала трагедия в городском детском оздоровительном комплексе "Виктория". В ночь на субботу там сгорел двухэтажный деревянный корпус. Погибли трое детей. Нескольких пострадавших госпитализировали.

Среди участников протестной акции были родители детей, находившихся в лагере "Виктория". По информации корреспондента Радио Свобода, когда люди попытались зайти в здание, произошла потасовка с муниципальной службой охраны. Были разбиты входные двери горсовета. Люди сказали, что будут стоять, пока не придет мэр Геннадий Труханов. Позднее у здания произошло еще несколько инцидентов. В столкновениях обе стороны использовали слезоточивый газ. Также применялись светошумовые гранаты. На сегодня запланирована встреча мэра с комитетом родителей и общественными активистами. Она должна пройти в администрации области. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Директор лагеря задержан. Суд должен избрать ему меру пресечения.