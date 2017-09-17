Власти Украины не будут задерживать Саакашвили за нарушение границы

Власти Украины не собираются арестовывать Михаила Саакашвили за нарушение госграницы. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко. От отметил, что бывшего одесского губернатора и экс-президента Грузии также никто не собирается экстрадировать. Как сказал Луценко, пока Саакашвили имеет вид на жительство или иной документ, он не может быть взят под стражу.

Неделю назад Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини". Его сторонники прорвали оцепление украинских пограничников. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально "внесли" их на территорию Украины. Позднее пограничники вручили Михаилу Саакашвили протокол о незаконном пересечении границы. Завтра дело рассмотрит суд Львовской области. Сам Саакашвили сегодня собирается выступить в Киеве с рядом инициатив. В конце июля Киев лишил экс-губернатора гражданства. Решение объяснили тем, что он предоставил о себе ложные сведения. Саакашвили это отрицает.