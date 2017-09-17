Во Францию вернулся журналист Лу Бюро после 51 дня ареста в Турции

Освобожденный в Турции французский журналист Лу Бюро вернулся в воскресенье утром, 17 сентября, во Францию. В аэропорту Парижа "Шарль-де-Голль" его встречал, наряду с близкими и друзьями, министр культуры Франсуаза Ниссен.

Лу Бюро рассказал, что возвращение на родину означает для него облегчение и усталость. Он подтвердил, что к нему не применялось физическое насилие, однако были угрозы и запугивания. После требования президента Франции Эммануэля Макрона к похитителям – освободить журналиста, отношение к пленнику, по словам самого Лу Бюро, изменилось.

Лу Бюро провел в заключении 51 день. Его арестовали 26 августа по подозрению в террористической деятельности. Поводом стали найденные в телефоне фотографии, где он запечатлен в компании курдских боевиков из движения "Отряды народной самообороны". Власти Турции считают эту организацию террористической.