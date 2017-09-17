Умер Андрей Нуйкин, один из видных публицистов "перестроечных" лет

В воскресенье в возрасте 86 лет умер Андрей Нуйкин. Об этом написал в Фейбуке его давний друг, учёный Валентин Михайлов. Андрей Нуйкин Андрей был среди тех авторов, кто звал к освобождению от власти одной партии, очищению от советской лжи и бюрократии. Его имя и его публикации хорошо знали все, кто следил за процессами перестройки в СССР. Нуйкин был депутатом Госдумы первого созыва от партии "Выбор России".

Андрей Нуйкин в 1953 году окончил Новосибирский государственный педагогический институт, в 1966 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата искусствоведения по теме "Особенности эстетического познания мира".

В 1987 году в журнале "Новый мир" в статье "Новое богоискательство и старые догмы" выступил с полемичесими аргументами в споре с другими аторами, оценивающими значение романа Чингиза Айтматова "Плаха". Затем выступил со статьёй "Идеалы или интересы", в которой определял номенклатурную бюрократию как силу, враждебную общественным интересам. В конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века Андрей Нуйкин был одним из наиболее радикальных "перестроечных" публицистов.

Работая в Комитете российской интеллигенции "Карабах", в 1991 году, Нуйкин стал фигурантом уголовного дела за "разжигание межнациональной розни".