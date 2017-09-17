В Вашинтоне изучают вопрос о возможном закрытии посольства США в Гаване

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон изучает вопрос о возможном закрытии своего посольства в Гаване - в ответ на серию "необъяснимых инцидентов", повлиявших на здоровье американского персонала на Кубе. В интервью телеканалу CBS 17 сентября Тиллерсон отметил, что ситуация находится на стадии "оценки". Некоторые из пострадавших американских сотрудников на Кубе, по словам госсекретаря, возвращены на родину.

В августе этого года Государственный департамент США заявил, что американцы, имеющие отношение к дипломатической миссии в Гаване, пережили недуг, связанный со звуковыми волнами. Через такой же опыт прошли и пятеро канадских представителей на Кубе. По словам Тиллерсона, сиптомы недуга включали тошноту, головные боли, головокружение, шум в ушах и кратковременную или длительную потерю слуха или памяти.

Кубинские власти отвергают предположения о какой-либо причастности к этим инцидентам. Государственный департамент не предъявлял Гаване никаких обвинений. Тем не менее, в мае Вашингтон выслал двоих кубинских дипломатов из США.

Несколько сенаторов-республиканцев на прошлой неделе призвали администрацию США принять меры против правительства Кубы и выслать всех дипломатов. В случае, если Гавана не примет никаких мер для прекращения подобных инцидентов, сенаторы готовы были бы настаивать на полном закрытии американского посольства на Кубе.