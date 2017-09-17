В парке развлечений в Гонконге произошёл трагический инцидент

В Гонконге 21-летний мужчина погиб в комнате страха от удара механической деталью. По информации Би-би-си, пострадавший был доставлен в больницу, где вскоре умер.

Посетитель был найден без сознания через пять минут после того, как зашел в аттракцион "Похороненные заживо" в знаменитом гонконгском парке развлечений Ocean Park. По информации местных источников, посетитель был найден задавленным под упавшим на него гробом.

Представители администрации парка утверждают, что инцидент произошел, после того как мужчина зашел в закрытую зону аттракциона. Посетителям комнаты страха обещано, что те "почувствуют себя похороненными заживо, перед тем как вырваться из темной и жуткой могилы".

Погибший был в группе посетителей, которым дали возможность испробовать аттракционы до официального открытия в начале октября фестиваля, посвящённого Хэллоуину. Полиция ведёт расследование, аттракцион "Похороненные заживо" закрыт.