Китай и Россия начали военно-морские учения возле Северной Кореи в понедельник на фоне сохраняющейся напряженности в отношении ядерных амбиций КНДР и накануне заседания Генеральной Ассамблеи ООН, где тема ядерной Северной Кореи, вероятно, будет в центре внимания, сообщает Рейтер.



Официальное китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что совместные учения пройдут между заливом Петра Великого, недалеко от Владивостока, возле границы между Россией и Северной Кореей и в южной части Охотского моря, к северу от Японии. Учения являются второй частью китайско-российских военно-морских учений в этом году, первая часть которых состоялась в июле в Балтике. В сообщении Синьхуа не говорится, что учения связаны с нынешней напряженностью вокруг Северной Кореи.

И Китай, и Россия неоднократно призывали к мирному решению и переговорам по урегулированию проблемы. Международное сообщество должно оставаться единым и применять санкции против Северной Кореи после повторного запуска баллистических ракет, сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ в редакционной статье, опубликованной в "Нью-Йорк таймс" в воскресенье.

Северная Корея запустила ракету, которая пролетела над Японией в прошлую пятницу, это было второе испытание за последние три недели, и провела свой шестой и самый мощный ядерный тест 3 сентября вопреки международному давлению.Такие испытания нарушают резолюции Совета Безопасности США и показывают, что Северная Корея может теперь нанести удар по Соединенным Штатам или Европе, сказал Абэ.