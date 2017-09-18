"Матильда" против Учителя

Новости вокруг фильма "Матильда" похожи на фронтовые сводки: бутылки с зажигательной смесью, брошенные в офис студии режиссера, поджоги машин у стен его адвокатской конторы в Москве, таран водителем УАЗа дверей кинотеатра "Космос" в Екатеринбурге, угрозы "Христианского государства", марш-молебен православных активистов в Питере с плакатами против выхода фильма на большой экран, и наконец, многомесячная борьба депутата Натальи Поклонской с самим режиссером и его картиной. Алексей Учитель рассказал Мумину Шакирову, что опасается за жизнь своих близких и коллег.

– Вы за свою жизнь беспокоитесь? В последнее время ситуация накаляется все больше и больше…

– Несколько дней назад вот эта организация, которая называет себя "Христианское государство", которая почему-то в интернете открыта и чуть ли ни по телевидению выступает, ее глава угрожал по-прежнему сжигать с какой-то поразительной фанатичностью, и про меня было сказано, что руки-ноги мне переломают. Пока я хожу без охраны и не собираюсь этого делать, но тем не менее… Конечно, я боюсь за жизнь своих близких и моих коллег, если кидают уже бутылки в нашу студию.

– Вы обратились публично за помощью к президенту России, к спикеру парламента Володину, встречались с представителем Православной церкви, с господином Легойдой. Все инстанции пройдены, а противостояние нарастает. Как вы думаете почему?

– Мне трудно сказать… Я думаю, что нет вот этой резкой остановки процесса. Надо просить кого-то наказать, показать, что если кто-то это будет делать, переступая черту законности, этого не будет. Пока такого шага, очевидного, не сделано. Я знаю, что арестован человек, который врезался в кинотеатр в Екатеринбурге, идет следствие. Было сказано, что он сумасшедший, находится под определенным наблюдением, но, тем не менее, судя по его поведению, он действовал вполне разумно.

– Интересна позиция Никиты Михалкова, который заявил, что раз Фонд Кино выдал часть денег на проект "Матильда", то он должен нести ответственность. Получается, что коллега вас не поддержал?

– Нет, не поддержал. Никита Сергеевич Михалков, как я уже не раз подчеркивал и могу еще раз сказать, я к нему уважительно отношусь как к режиссеру. Но как председатель Союза кинематографистов, членом которого я уже десятки лет являюсь, и был и в руководстве Союза… Я не говорю, что они должны были поддержать картину, но тот вой, который поднимался вокруг картины... Мне кажется, какое-то заявление должно быть, как это сделали, кстати, многие кинематографисты персонально. От Союза ничего сделано не было, меня это расстроило с точки зрения, что такая выжидательная позиция, она неправильная. Единственное, Никита Сергеевич после вот "Прямой линии" сказал, что надо сначала посмотреть, а потом дискутировать. Вчерашнее или позавчерашнее высказывание Михалкова - я совсем перестаю что-либо понимать. Мы два года подряд получали суммы от Фонда Кино, об этом открыто говорилось, показывали уже снятые кадры и так далее. Утверждает окончательно финансы Попечительский совет. Там стоит подпись Никиты Сергеевича, что он поддерживает этот фильм.

– То есть на этом этапе он играет в какую-то свою игру, я так понимаю.

– Ну, я не знаю, понимаете, я уже запутался в этих играх, но какой-то происходит процесс, безусловно.

Смотрите полную видеоверсию интервью с Алексеем Учителем на сайте Радио Свобода в программе "Грани времени" в 21:05.