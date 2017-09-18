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Грани времени

"Матильда" против Учителя

Алексей Учитель

Режиссер Алексей Учитель о "Матильде", "Христианском государстве", Михалкове и кинематографистах

Новости вокруг фильма "Матильда" похожи на фронтовые сводки: бутылки с зажигательной смесью, брошенные в офис студии режиссера, поджоги машин у стен его адвокатской конторы в Москве, таран водителем УАЗа дверей кинотеатра "Космос" в Екатеринбурге, угрозы "Христианского государства", марш-молебен православных активистов в Питере с плакатами против выхода фильма на большой экран, и наконец, многомесячная борьба депутата Натальи Поклонской с самим режиссером и его картиной. Алексей Учитель рассказал Мумину Шакирову, что опасается за жизнь своих близких и коллег.

– Вы за свою жизнь беспокоитесь? В последнее время ситуация накаляется все больше и больше…

Несколько дней назад вот эта организация, которая называет себя "Христианское государство", которая почему-то в интернете открыта и чуть ли ни по телевидению выступает, ее глава угрожал по-прежнему сжигать с какой-то поразительной фанатичностью, и про меня было сказано, что руки-ноги мне переломают. Пока я хожу без охраны и не собираюсь этого делать, но тем не менее… Конечно, я боюсь за жизнь своих близких и моих коллег, если кидают уже бутылки в нашу студию.

Вы обратились публично за помощью к президенту России, к спикеру парламента Володину, встречались с представителем Православной церкви, с господином Легойдой. Все инстанции пройдены, а противостояние нарастает. Как вы думаете почему?

Мне трудно сказать… Я думаю, что нет вот этой резкой остановки процесса. Надо просить кого-то наказать, показать, что если кто-то это будет делать, переступая черту законности, этого не будет. Пока такого шага, очевидного, не сделано. Я знаю, что арестован человек, который врезался в кинотеатр в Екатеринбурге, идет следствие. Было сказано, что он сумасшедший, находится под определенным наблюдением, но, тем не менее, судя по его поведению, он действовал вполне разумно.

Интересна позиция Никиты Михалкова, который заявил, что раз Фонд Кино выдал часть денег на проект "Матильда", то он должен нести ответственность. Получается, что коллега вас не поддержал?

Нет, не поддержал. Никита Сергеевич Михалков, как я уже не раз подчеркивал и могу еще раз сказать, я к нему уважительно отношусь как к режиссеру. Но как председатель Союза кинематографистов, членом которого я уже десятки лет являюсь, и был и в руководстве Союза… Я не говорю, что они должны были поддержать картину, но тот вой, который поднимался вокруг картины... Мне кажется, какое-то заявление должно быть, как это сделали, кстати, многие кинематографисты персонально. От Союза ничего сделано не было, меня это расстроило с точки зрения, что такая выжидательная позиция, она неправильная. Единственное, Никита Сергеевич после вот "Прямой линии" сказал, что надо сначала посмотреть, а потом дискутировать. Вчерашнее или позавчерашнее высказывание Михалкова - я совсем перестаю что-либо понимать. Мы два года подряд получали суммы от Фонда Кино, об этом открыто говорилось, показывали уже снятые кадры и так далее. Утверждает окончательно финансы Попечительский совет. Там стоит подпись Никиты Сергеевича, что он поддерживает этот фильм.

То есть на этом этапе он играет в какую-то свою игру, я так понимаю.

Ну, я не знаю, понимаете, я уже запутался в этих играх, но какой-то происходит процесс, безусловно.

Смотрите полную видеоверсию интервью с Алексеем Учителем на сайте Радио Свобода в программе "Грани времени" в 21:05.

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