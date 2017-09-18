СМИ: Кипр "продает" гражданство ЕС российским миллиардерам

Правительство Кипра предоставляет гражданство страны - и, следовательно, Евросоюза - российским и украинским миллиардерам, в том числе лицам, обвиняемым в коррупции, сообщает газета The Guardian. По информации издания, с 2013 года власти Кипра получили более 4 миллиардов евро, выдав около 400 паспортов по так называемой схеме "золотая виза".

Среди тех, кто получил гражданство Кипра, как утверждает газета - бывший депутат Госдумы России и основатели одного из крупнейших коммерческих банков Украины. Их имена не сообщаются. В список также входят люди с “сильным политическим влиянием”, пишет The Guardian.

Программа получения гражданства Кипра в обмен на инвестиции была запущена в 2013 году. Согласно схеме, заявитель должен вложить 2 миллиона евро в недвижимость страны, либо 2,5 миллиона евро в государственные компании или облигации. До 2013 года гражданство Кипра выдавалось по решению министерств.

В этом году Европарламент обсудит поправку, требующую от стран ЕС тщательной проверки претендентов на "золотую визу".

