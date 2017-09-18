Забайкальские горняки объявили голодовку из-за невыплаты зарплат

Более 20 работников Вершино-Дарасунского рудника в Тунгокоченском районе Забайкалья в понедельник объявили голодовку из-за задержки выплат при сокращении. Как сообщает интернет-издание Забмедиа, более 500 человек не получили выплаты вовремя.
Участники голодовки требуют погасить задолженности по зарплате. По их словам, обращения в прокуратуру и к местным властям не получили ответа.
В мае горняки шахты "Юго-Западная" отказались выйти на поверхность из-за задолженности по зарплате, которая составила более 16 миллионов рублей. После вмешательства местных властей "Управляющая компания ЮГК" погасила задолженность, закрыла шахту на два месяца и сократила работников.
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