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Трамп попытается заручиться поддержкой плана реформы ООН

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп попытается заручиться широкой поддержкой своего плана реформирования ООН, когда 18 сентября встретится с мировыми лидерами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Трамп, который в прошлом не раз выступал критиком ООН, изложит свое представление о том, как улучшить всемирную организацию. На следующий день он впервые обратится к Генеральной Ассамблее, состоящей из 193 членов, в ходе дебатов ежегодной сессии, проходящей 19–25 сентября. К нему присоединятся генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш и руководители 120 стран, которые подписали проект декларации в поддержку реформирования ООН.

Вашингтон, крупнейший финансовый донор ООН, угрожает серьезными сокращениями финансирования, которые, по словам Гутерриша, создадут "неразрешимую проблему" для организации.

В июне Генеральная Ассамблея проголосовала за то, чтобы сократить 600 миллионов долларов из ежегодного бюджета Организации Объединенных Наций, которые тратятся на миротворческие миссии объемом около 8 миллиардов долларов в связи с давлением со стороны администрации Трампа.

На встрече 18 сентября Трамп намерен "выразить поддержку усилиям Генерального секретаря Гутерриша по реформированию ООН", заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге 15 сентября. По ее словам, "организация Объединенных Наций, безусловно, обладает огромным потенциалом для исполнения своих основополагающих идеалов, но только в том случае, если она будет работать более эффективно".

В этот же день Трамп планирует провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также рабочий обед с лидерами стран Латинской Америки.

Ожидается, что на встрече с президентом США как Макрон, так и Нетаньяху поднимут тему соглашения с Ираном 2015 года, в соответствии с которым Иран ограничивает свою ядерную деятельность в обмен на снятие санкций. При этом Макрон настаивает на сохранении соглашения с Ираном, а Нетаньяху – на его прекращении.

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