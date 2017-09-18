Губернатор назвала местные СМИ "бандеровскими прихвостнями"

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова назвала местные независимые издания "бандеровскими прихвостнями", "иностранными агентами" и "сплетницами".

Как сообщает интернет-издание "ПроВладимир", таким образом Орлова прокомментировала публикации в прессе о затянувшемся строительстве школы в микрорайоне 8-ЮЗ. Руководитель комитета общественных связей в свою очередь назвала независимые СМИ "информационными скунсами", деятельность которых направлена на "психологическую дестабилизацию власти".

В сентябре президент России Владимир Путин сказал Орловой, что получил много жалоб на ее работу и поручил ей достроить школу к концу года. Строительство школы затягивалось из-за того, что власти Владимира не могли расторгнуть контракт с предыдущим подрядчиком и найти компанию, которая достроит объект за четыре месяца.

