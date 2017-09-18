"Антихайп" на "Культуре"

И снова в топе новостей - рэпер Гнойный (он же Слава КПСС), победитель недавнего наделавшего много шума (или, если угодно, хайпа) не только в Youtube, но и в мэйнстрим-медиа батла с Оксимироном.

На сей раз интерес публики вызвало появление этого контркультурного персонажа в прямом эфире государственного телеканала "Культура", в передаче бывшего министра культуры, респектабельного Михаила Швыдкого.

В общем, многие не верили своим глазам - и зря. Все было очень чинно и мирно.

Anna Kachkaeva

А Гнойный на Агоре. В прямом эфире "Культуры"."Слова на б.., п..х... и их производные здесь запрещены", - предупредил Швыдкой.

Юрий Сапрыкин

Гнойный, как известно, вчера пришел на телеканал культура. Ведущий Швыдкой в конце передачи задает вопрос:

-Гнойный, а почему ты тут такой приличный, а в интервью с Дудем, как <придурок>?

-Ну, во-первых, это было не на тв

ответил гнойный

Краткий обзор того, о чем говорилось на передаче, можно проситать, например, здесь. Интереснее, чем Гнойный, выступил, пожалуй, сам ведущий:

Если мы поглядим на историю, то увидим, что рэп-баттлы — это нормальная форма не только литературной, но и социальной жизни.

Lana Azar

очень понравился эфир, понравилось то что не орали с порога "матерщина и бескультурщина, просрали поколение!" Нет, нормальный разговор. Воденников, кажется, изначально не очень был настроен, но Замай его очаровал и вот он уже удивляется, что "защищает" ребят. Кушниру особое уважение за речь про надоевших "40 рыл и 40 песен на экранах" и за то, что отметил "трушность и свежесть". Волгин с Шаргуновым были ответственны за историю и литературу, интересные параллели проводили. Умные люди, вообщем порадовало, что попытались ребят понять, а не задавить авторитетом и интеллектом. Слава и Замай молодцы реально красавчики, горжусь антихайпом! Отличный вышел эфир, спасибо «Культуре».

Serafima Gurova

Счастье есть. Гнойный и Замай на культуре. История пытается учиться на своих ошибках. Контркультура, оплеванная и непонятая на самом официальном канале.

Постмодерн в деле.

Но не у всех просмотр передачи вызвал умиление.

Michael Idov

Вообще, конечно, немного удивительно смотреть, с каким энтузиазмом г-н Гн. делает примерно все, что г-ну О. предлагали году в 2013-м (а предлагали тогда в основном через меня, потому и в курсе) и от чего г-н О. тогда мудро бежал как от проказы. Антихайп!

Наиболее "оригинально" отреагировал депутат Милонов.

Музыка помоек не подобает нашему городу. Мы должны помнить об имперском статусе. Разбудите уже в себе петербургский снобизм. Оксимирона и Гнойного стоило бы расстрелять.​ - сказал, в частности, Милонов.

Потом он добавил, что его слова стоит воспринимать как "гротеск". Хорошо, что не оксюморон. Большинство комменаторов, впрочем, действительно считает, что на сей раз Славе КПСС ничего не грозит. Скорее уж наоборот:

Учитывая заигрывания Путина с молодежью, начавшиеся сразу после митингов Навального 26 марта - почему бы и нет.