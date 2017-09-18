Радио Свобода запустило проект "Фактограф"

Радио Свобода в понедельник 18 сентября дало старт информационно-аналитическому проекту «Фактограф».

В нем анализируются высказывания политиков, чиновников, общественных деятелей на актуальные темы – на предмет соответствия фактам. Каждому заявлению выносится краткий «вердикт» («правда», «неправда», «да, но…», «сомнительно» и так далее) в зависимости от того, насколько близко или далеко оно от действительности.

В фокусе проекта – проблемы внутренней политики России, экономики, социальной сферы, труда и занятости, демографии, экологии. Их лучшему пониманию помогут сравнения с другими странами, которые и дают представление о реальном месте России в современном мире.

Среди актуальных сюжетов "Фактографа", например, высказывания министра образования о зарплате российских учителей, слова Владимира Путина о санкциях против России, слова министра экономического развития об "активном росте" экономики страны.