Суд оправдал обвиняемых по "делу 2 мая" в Одессе

Ильичевский суд в Черноморске признал невиновными всех обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе. Об этом сообщает издание "Таймер".

Суд счет несостоятельными доказательства в участии обвиняемых в столконовениях, которые повлекли смерть и травмы людей. Всего по делу проходили 19 человек, пятеро из них находились в СИЗО. Большинство обвиняемых освободили в зале суда. Россиянина Евгения Мефедова и украинца Сергея Долженкова задержали сразу после освобождения по подозрению в сепаратизме с связи с их участием в акциях весной 2014 года в Николаеве.

2 мая в районе Греческой площади произошли столкновения между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами. В их результате погибли 48 человек. Большая часть из них погибла во время пожара в Доме профсоюзов. Следствие по этому эпизоду не окончено.