Комендантский час, сухой закон и догхантеры

Жителям столицы Туркмении, Ашхабада, запретили делать покупки в крупнейших торговых центрах города – "Баркаркар" и "Багтыяр", а также пользоваться расположенными в них кафе и ресторанами. Кроме этого, из-за начавшейся в городе "Азиады", как сообщает туркменская служба Радио Свобода, власти истребили сотни бездомных домашних животных и ввели комендантский час.

Запрет на посещение двух торговых центров, как передает Туркменская служба Радио Свобода (Радио Азатлык) со ссылкой на собственные источники, был введен еще 10 дней назад и будет, как предполагается, действовать на протяжении всей "Азиады" - V Азиатских игр в закрытых помещениях, которые начались 17 и продлятся до 27 сентября.

Вот как сообщается об открытии Игр на сайте втрого канала российского телевидения:

Это первое события такого спортивного масштаба для Туркменистана, который дебютирует в качестве хозяина Азиатских игр среди стран Центральной Азии. 62 страны, 21 вид спорта. Абсолютно обновленный город, Олимпийский городок и счастливые люди. На инфраструктуру и строительство 30 объектов было потрачено около 5 миллионов долларов. В итоге в олимпийском городке была сделана даже монорельсовая дорога по всей территории для удобства спортсменов, персонала и зрителей, которые смогут быстро перебраться с одного спортивного объекта на другой. "Изменились улицы, все прямые, здания, стало все красивее. Весь народ, весь Туркменистан готовился к этому. Не только Ашхабад. Я тоже готовилась", — призналась молодая туркменка. "Мы очень благодарны нашему президенту. Он все прекрасно сделал, много посетителей, иностранцев. В нашу страну столько съехалось людей", — говорит еще одна женщина.

А вот как обстоит дело в реальности. Как сообщает Радио Азатлык, "запрещенные" торговые центры находятся в самом центре столицы Ашхабада, в непосредственной близости к Олимпийскому городку. ТРЦ "Беркарар" расположен с южной стороны спортивных объектов проведения Азиатских игр, торговый центр “Багтыяр" - на юго-западной стороне. Услугами этих торговых центров, как рассказал журналистам местный житель, гражданам Туркмении запретили пользоваться еще в первых числах сентября.

Помимо этого, на нескольких прилегающих к спортивным объектам улицах запретили проезд как частных, так и служебных автомобилей. Жители некоторых домов между улицами Андалып и Гарашсызлык с 1 сентября не могут подъехать к своим домам на собственных автомобилях.

Различные виды водки, коньяка и вина разлиты в маленькие бутылочки и уложены в красивые подарочные коробки. Раньше жители страны такого не видели

По рассказам работников торговых центров “Беркарар" и “Багтыяр”, в расположенные там магазины к "Азиаде" завезли алкогольные напитки, в августе запрещенные к продаже в столице страны. "Там есть спиртные напитки не только туркменского производства, но и много импортных высококачественных напитков. Цены тоже не очень высокие. Различные виды водки, коньяка и вина разлиты в маленькие бутылочки и уложены в красивые подарочные коробки. Раньше жители страны такого не видели", - рассказывает продавец одного из магазинов. Также, по словам сотрудников торговых центров, в продажу поступили сигареты и другая табачная продукция – их продажа в Туркмении была запрещена в январе 2016 года. Как пишет Радио Азатлык со ссылкой на еще одно пожелавшего остаться анонимным продавца, после введения запрета цены на сигареты на черном рынке стали стоить 18-20 долларов за пачку. Сейчас в торговых центрах "Беркарар" и "Багтыяр" гостям соревнований их продают примерно по 3 доллара.

Туркменский чиновник, пожелавший сохранить анонимность, объяснил журналистам Радио Азатлык запрет на посещение ресторанов, расположенных в этих торговых центрах. По его словам, в торговом центре "Беркарар" планируется организовать питания для 17 тысяч гостей Азиады. "Сюда уже прибыли немецкие и итальянские шеф повара со своими помощниками, вот уже 20 дней готовятся к обслуживанию гостей Азиады, оборудовали кухни как им необходимо для работы".

Туркменские власти и официальные медиа о запрете на посещения крупных торговых центров населением не сообщали.

Церемония открытия Азиады, в которой участвуют спортсмены из 62 стран, состоялась в воскресенье. Она была запланирована на 17 часов, но началась на 3 часа позже – чтобы увеличить эффект от фейерверка и устроить его после заката солнца. Тысячи участников массовки, как пишет Радио Азатлык, были свезены к месту церемонии еще в 10 часов утра.

Забивают собак и кошек ломами, разбрасывают вокруг домов отраву

Как сообщало ранее Радио Азатлык, при подготовке к соревнованиям власти Ашхабада уничтожили сотни бездомных домашних животных. "Они рыщут по улицам и закоулкам, в парках и пригородах, забивают собак и кошек ломами, разбрасывают вокруг домов отраву", - рассказала защитница животных из Ашхабада Наталья Шабун. При этом талисманом V Азиатских игр в закрытых помещениях является собака выведенной в Туркмении породы Алабай.

После 8 часов вечера жителям города запрещают гулять в парках, а детям играть во дворах домов

Из столицы одного из самых закрытых государств в мире поступают сообщения и о введении неофициального комендантского часа. Издание "Хроника Туркменистана" утверждает, что после 8 часов вечера жителям города запрещают гулять в парках, а детям играть во дворах домов. Полицейские, разгоняющие людей, отвечают только, что находиться на улице вечером "запрещено".

С трудностями из-за спортивных соревнований столкнулись и местные таксисты: еще с середины лета власти Туркмении запретили въезд и пребывание в Ашхабаде машинам из других городов. Эта мера была распространена и на таксистов, имеющих официальную лицензию, но живущих не в столице.

В Ашхабадских играх участвуют более 4 тысяч спортсменов из 64 национальных команд и "сборная беженцев". В Ашхабад приехали президенты соседних с Туркменией Казахстана, Таджикистана и Узбекистана - Нурсултан Назарбаев, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзияев. Глава Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался от участия в церемонии открытия Азиады, сославшись на участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Также в торжествах в честь начала Игр участвовали президенты Армении и Молдавии Серж Саргсян и Игорь Додон. Россию представляли глава Татарстана Рустам Минниханов и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По разным оценкам, проведение Азиады обошлось Туркмении в сумму от 10 до 15 миллиардов долларов – это в 2-3 раза больше, чем было потрачено на Олимпиаду-2016 в Бразилии.

Туркмения является одной из самых закрытых авторитарных стран мира. Нынешний президент страны Гурбангулы Бердымухаммедов в январе 2017 года был избран на третий срок при явке в 97% избирателей и с таким же процентов голосов, поданных за его кандидатуру. Предшественник Бердымухаммедова, Сапармурат Ниязов, правил страной с 1991 по 2006 год.