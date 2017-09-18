Президент США Дональд Трамп прибыл на сессию Генассамблеи ООН

ООН не справляется с решением своих задач, заявил президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке. В понедельник в штаб-квартире ООН собрался форум политиков по проблемам реформирования этой международной организации. Надо больше думать о людях и меньше о бюрократии, подчеркнул Трамп. Глава Белого дома заявил, что ни одно государство – член ООН не должно нести "непропорциональные расходы". В частности, Вашингтон неоднократно обращал внимание, что его доля в финансировании миротворческих операций составляет около тридцати процентов от общего "бюджета миротворчества" ООН.

Советники президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам заявили, что Вашингтон не изменил своего намерения выйти из Парижских соглашений ООН по климату. Ранее многие участники соглашения, прежде всего ведущие державы мира, выразили негативное отношение к позиции США. Появлялись предположения, что "Вашингтон может передумать".

В июне 2017 года Трамп обосновал решение выйти из Парижских соглашений тем, что эти договоренности якобы ставят США в невыгодное положение и ослабляют суверенитет США.