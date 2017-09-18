Армения и Азербайджан обсуждают территориальный вопрос

Армения обсуждает с Азербайджаном возврат части территории Нагорного Карабаха. Об этом рассказал глава МИД Армении Эдвард Налбандян. Как сообщил "Интерфакс", Налбандян, выступая в Ереване перед участниками международного форума, пояснил, что речь идет о тех территориях, которые в плане безопасности не будут угрожать Карабаху.

Как передает портал News.am, Налбандян во время форума также подчеркнул, что, если будет война и невозможно будет остановить ее немедленно, Армения признает независимость Нагорного Карабаха. Он подчеркнул, что идут переговоры, и Ереван хотел бы мирным путем решить проблему, подчеркнул Налбандян.

В 1991 году населенный преимущественно армянами Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджана. Конфликт перерос в войну, жертвами которой стали около 30 тысяч человек. По итогам войны Армения установила контроль над территорией. В Азербайджане потерянные территории считают своими.