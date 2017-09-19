Интерес российской публики к памятникам и монументам переоценить невозможно - в сети способны спорить о памятниках в Польше и Украине, Владимире Святом в Москве и генерале Ли в США.

Ещё одно поле боя - новый памятник Михаилу Калашникову, с помпой установленный в самом центре Москвы

Но многих новый монумент не устраивает. Претензии, надо сказать, начинаются даже не с Калашникова, а с Мединского.

Андрей Десницкий:

Какой министр, такой и бренд.

Нелли Муминова:

Когда культурный бренд России под музыку гимна СССР освящает представитель РПЦ, невольно вспоминаешь слова Делеза: "Многие люди, которые не должны находиться в психиатрических больницах, все же там находятся, в то время как многих из тех, кто должен в них находиться, там нет"..

Снова находится повод вспомнить старинные обвинения Калашникова в плагиате (можно почитать, к примеру, здесь и здесь).

Денис Драгунский:

ПАМЯТНИК КАЛАШНИКОВУ ХОРОШО БЫ ДОПОЛНИТЬ

маленькой композицией у постамента:

Старичок с книжкой - Хуго Шмайссер читает "Тихий Дон".

Но моральных и эстетических нареканий ещё больше.

Андрей Макаревич:

Ну хорошо. Памятнтк Калашникову. Пусть нам будет чем гордиться. Если подсчитать, сколько людей на планете убиты из его оружия, получатся миллионы. (Хотя вот что интересно - войну с фашистами АКМ не застал, появился после. Так где он защищал рубежи нашей Родины? В Афганистане? В Грузии? В Украине? В Африке?)

Ладно. Пусть Калашникову. НО ПОЧЕМУ ТАКАЯ БЕЗДАРНАЯ, УРОДЛИВАЯ СКУЛЬПТУРА? Даже в советские времена этот истукан не прошел бы худсовет. Ну что же мы так уродуем свой город, позоримся перед всем миром?

Сергей Ерженков:

Когда увидел наброски, ещё в мастерской Салавата Щербакова, подумал: стилистически это памятник воину-афганцу. Беру свои слова обратно. В законченном виде он напоминает памятник лихим девяностым. Братва, не стреляйте друг в друга. На фоне ларька смотрелось бы убедительнее.

Антон Красовский:

Я всегда думал, откуда у наших властей такая страсть к уродливым памятникам. А потом сходил на их кладбища и успокоился. Странно, что они вокруг своих Петров, Владимиров и Калашниковых еще оградки с веночками не строят. Как вокруг их братков с калашами, разбросанных по кладбищам нашего богоспасаемого отечества еще с 90-х.

Михаил Фишман:

Памятник пехотинцу Путина

Дмитрий Гудков:

В Москве открыли памятник Калашникову. Он чудовищен. Как чудовищны и все прочие «подарки столице» от придворных скульпторов вроде нынешнего Салавата Щербакова (помимо Калашникова, он же осчастливил нас и князем Владимиром Владимировичем у Кремля).

Я не говорю о том, что памятник Калашникову — это памятник орудию убийства. Не говорю, что Калашников не имеет к Москве вообще никакого отношения. Не говорю даже о том, что позади памятника есть дополняющая его «земная полусфера» с Георгием Победоносцем, нацелившим копье куда-то в район США.

Я даже не буду говорить об эстетических разногласиях с Мединским, Собяниным и иже с ними, которые в детстве не наигрались в солдатики и теперь увеличивают их в сотни раз, расставляя по всему городу.

Я лучше расскажу одну историю. При Сталине в Москве был построен Театр Армии — вы все наверняка знаете это здание у выхода из метро «Достоевская». На его крыше сейчас — просто площадка с флагом, выглядящая слегка незаконченной. Дело в том, что там на самом деле должно было быть завершение — статуя красноаремейца. И этот самый красноармеец должен был бы «охранять» другую статую — Ленина, увенчивающего собой Дворец Советов, так и не построенный монстр на месте нынешнего ХХС, он же бассейн имени Pussy Riot.

При Сталине на монструозного красноармейца не хватило средств и времени. А нынешние власти нашли и средства, и время, чтобы реализовать свои фрейдистские фантазии и запихнуть в центр города статую воооот с таким автоматом. Сергей Семенович, Владимир Ростиславович, может, к психоаналитику?

Вся эта советская, бряцающая железом стилистика, все эти скрепоносные истуканы недолго будут оставаться символами эпохи. Уже просто по факту собственного убожества. А пока москвичи получили очередную пощечину общественному вкусу.

Ксения Ларина:

Очередной памятник Мединскому. Скоро эти чудища будут на каждой площади. Чтоб знали, в чье время живем.

И мне даже жалко Калашникова. Мы с ним встречались в эфире ( помнишь, Ксюша Басилашвили?)

Такой мирный, скромный старичок. Из простой многодетной семьи ( мать родила 18 детей, в живых остались восемь)

Совсем юным попал на фронт, говорил , что "немцы виноваты в том, что я изобрел автомат".

Смешно рассказывал, как в Мозамбике детей называли именем Калаш (целые ,говорит ,деревни Калашей))

Вот теперь сделали из великого конструктора посмешище. Ей-богу, вспомнишь добрым словом и Церетели! у него хоть какое-то подобие художественного мышления есть.

А теперь вот будем жрать этого Щербакова с его выпученной гигантоманией.

Олег Пшеничный:

За что советский человек благодарен автомату Калашникова?

Калашников - это послевоенное урожие той эпохи, когда СССР усмирял Венгрию и Чехословакию, лез в Анголу и Афганистан, вооружал Китай и Северную Корею, вооружал арабские и южноамериканские террористические организации, снабжал оружием всех, кто хотел пострелять в людей.

Потом успел и внутри страны пострелять немало самих бывших советских людей. И они должны тоже быть благодарны: всё-же тебя убивает своё отечественное, а не какая-то заморская дрянь.

В общем, есть чем гордиться.

Александр Тверской:

Милитаризация общественного сознания идет полным ходом. Ну, не развиваться же, скрепно - воевать.

Николай Травкин:

Памятник Михаилу Калашникову поставили... А надо бы Святославу Фёдорову. Убивать же людей легче, чем возвращать им способность видеть.

Методичка:

"Моя душевная боль нестерпима, один и тот же неразрешимый вопрос: коль мой автомат лишал людей жизни, стало быть, и я, Михайло Калашников, девяноста три года от роду, сын крестьянки, христианин и православный по вере своей, повинен в смерти людей, пусть даже врага? Чем больше я живу, тем чаще этот вопрос сверлит мой мозг..."



Это из письма Калашникова к патриарху Кириллу незадолго до смерти. А ниже - памятник Калашникову, который вчера установили в Москве.



Плевать о чем ты думал, стране нужен сейчас двухметровый автомат - и никакой рефлексии. А фрейдисты бы заметили, что скульптор Щербаков не просто так питает слабость к мощным орудиям убийства (до АК-47 был меч у князя Владимира у Кремля) определенной формы.

Владимир Стечкин:

Ничего не имею против памятника конструктору нашего самого известного бренда - автомата Калашникова, но с точки зрения художественных и идеологических достоинств - это вышла полная хрень.





Егор Холмогоров:

У либерастии как-то адски бомбит от памятника Калашникову.

Калашников - великий. И автомат его великий.

Хотя именно в этом и заключалась некоторая проблема социальной инженерии, о которой я писал в свое время.

Для нашего дикого мира "калаш" оказался слишком прост и надежен.

Дмитрий Гололобов:

Новый памятник на Садовом кольце пользовался бы огромной народной популярностью, если бы изображал знаменитого оружейника Калашникова не просто так, а расстреливающим из автомата своего имени Чубайса, Сечина и Ротенбергов.

Ну а под конец - немного современной поэзии!

Евгений Лесин:

Вы от смеха помрете.

Только я без проблем

Лучше всех в нашей роте

Разбирал АКМ.



Как горох рассыпался

У меня автомат.

Но комроты ругался.

Был комвзвода не рад.



Собирали часами

Мы его, как гибрид.

Издевался над нами

И шутил замполит:



«Для военной науки

Не годишься совсем.

Не бери вовсе в руки

Лучше ты АКМ».



Никого не убили,

Доброта на лице.

А теперь водрузили

На Садовом кольце.



Автомата создатель

И творенье его.

Не волнуйся, приятель.

Все еще ничего.



Каждой шмаре по паре.

Слезы счастья из глаз.

Значит, в самом разгаре

Улучшенья у нас.



Новость вас не убила?

Не инфаркт, не инсульт?

Активисты Хригила

Поджигают Минкульт.



Вы довольны: и ладно,

Мол, пускай меж собой...

Вам совсем не досадно,

Что повсюду лишь вой.



Что повсюду лишь репы

Очумевшей братвы.

И духовные скрепы

На остатках Москвы.



Пой душой комсомольской

Про Великий погром.

Но поставь на Никольской,

Где Расстрельный был дом



Или Бутовский славный

Например, полигон.

Он, конечно, не главный

И последний не он.



Автомат-то хороший.

И хригиловцев прыть

Умиляет. Так что же

Вам теперь приуныть?



Улучшения ради

Каждый день карнавал.

Вот и в парке Зарядье

Я на днях побывал.



Санкционные сласти

Ешьте в дырах Москвы.

Лишь при нынешней власти

Стали счастливы вы.