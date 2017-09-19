Интерес российской публики к памятникам и монументам переоценить невозможно - в сети способны спорить о памятниках в Польше и Украине, Владимире Святом в Москве и генерале Ли в США.
Ещё одно поле боя - новый памятник Михаилу Калашникову, с помпой установленный в самом центре Москвы
Но многих новый монумент не устраивает. Претензии, надо сказать, начинаются даже не с Калашникова, а с Мединского.
Какой министр, такой и бренд.
Когда культурный бренд России под музыку гимна СССР освящает представитель РПЦ, невольно вспоминаешь слова Делеза: "Многие люди, которые не должны находиться в психиатрических больницах, все же там находятся, в то время как многих из тех, кто должен в них находиться, там нет"..
Снова находится повод вспомнить старинные обвинения Калашникова в плагиате (можно почитать, к примеру, здесь и здесь).
ПАМЯТНИК КАЛАШНИКОВУ ХОРОШО БЫ ДОПОЛНИТЬ
маленькой композицией у постамента:
Старичок с книжкой - Хуго Шмайссер читает "Тихий Дон".
Но моральных и эстетических нареканий ещё больше.
Ну хорошо. Памятнтк Калашникову. Пусть нам будет чем гордиться. Если подсчитать, сколько людей на планете убиты из его оружия, получатся миллионы. (Хотя вот что интересно - войну с фашистами АКМ не застал, появился после. Так где он защищал рубежи нашей Родины? В Афганистане? В Грузии? В Украине? В Африке?)
Ладно. Пусть Калашникову. НО ПОЧЕМУ ТАКАЯ БЕЗДАРНАЯ, УРОДЛИВАЯ СКУЛЬПТУРА? Даже в советские времена этот истукан не прошел бы худсовет. Ну что же мы так уродуем свой город, позоримся перед всем миром?
Когда увидел наброски, ещё в мастерской Салавата Щербакова, подумал: стилистически это памятник воину-афганцу. Беру свои слова обратно. В законченном виде он напоминает памятник лихим девяностым. Братва, не стреляйте друг в друга. На фоне ларька смотрелось бы убедительнее.
Я всегда думал, откуда у наших властей такая страсть к уродливым памятникам. А потом сходил на их кладбища и успокоился. Странно, что они вокруг своих Петров, Владимиров и Калашниковых еще оградки с веночками не строят. Как вокруг их братков с калашами, разбросанных по кладбищам нашего богоспасаемого отечества еще с 90-х.
Памятник пехотинцу Путина
В Москве открыли памятник Калашникову. Он чудовищен. Как чудовищны и все прочие «подарки столице» от придворных скульпторов вроде нынешнего Салавата Щербакова (помимо Калашникова, он же осчастливил нас и князем Владимиром Владимировичем у Кремля).
Я не говорю о том, что памятник Калашникову — это памятник орудию убийства. Не говорю, что Калашников не имеет к Москве вообще никакого отношения. Не говорю даже о том, что позади памятника есть дополняющая его «земная полусфера» с Георгием Победоносцем, нацелившим копье куда-то в район США.
Я даже не буду говорить об эстетических разногласиях с Мединским, Собяниным и иже с ними, которые в детстве не наигрались в солдатики и теперь увеличивают их в сотни раз, расставляя по всему городу.
Я лучше расскажу одну историю. При Сталине в Москве был построен Театр Армии — вы все наверняка знаете это здание у выхода из метро «Достоевская». На его крыше сейчас — просто площадка с флагом, выглядящая слегка незаконченной. Дело в том, что там на самом деле должно было быть завершение — статуя красноаремейца. И этот самый красноармеец должен был бы «охранять» другую статую — Ленина, увенчивающего собой Дворец Советов, так и не построенный монстр на месте нынешнего ХХС, он же бассейн имени Pussy Riot.
При Сталине на монструозного красноармейца не хватило средств и времени. А нынешние власти нашли и средства, и время, чтобы реализовать свои фрейдистские фантазии и запихнуть в центр города статую воооот с таким автоматом. Сергей Семенович, Владимир Ростиславович, может, к психоаналитику?
Вся эта советская, бряцающая железом стилистика, все эти скрепоносные истуканы недолго будут оставаться символами эпохи. Уже просто по факту собственного убожества. А пока москвичи получили очередную пощечину общественному вкусу.
Очередной памятник Мединскому. Скоро эти чудища будут на каждой площади. Чтоб знали, в чье время живем.
И мне даже жалко Калашникова. Мы с ним встречались в эфире ( помнишь, Ксюша Басилашвили?)
Такой мирный, скромный старичок. Из простой многодетной семьи ( мать родила 18 детей, в живых остались восемь)
Совсем юным попал на фронт, говорил , что "немцы виноваты в том, что я изобрел автомат".
Смешно рассказывал, как в Мозамбике детей называли именем Калаш (целые ,говорит ,деревни Калашей))
Вот теперь сделали из великого конструктора посмешище. Ей-богу, вспомнишь добрым словом и Церетели! у него хоть какое-то подобие художественного мышления есть.
А теперь вот будем жрать этого Щербакова с его выпученной гигантоманией.
За что советский человек благодарен автомату Калашникова?
Калашников - это послевоенное урожие той эпохи, когда СССР усмирял Венгрию и Чехословакию, лез в Анголу и Афганистан, вооружал Китай и Северную Корею, вооружал арабские и южноамериканские террористические организации, снабжал оружием всех, кто хотел пострелять в людей.
Потом успел и внутри страны пострелять немало самих бывших советских людей. И они должны тоже быть благодарны: всё-же тебя убивает своё отечественное, а не какая-то заморская дрянь.
В общем, есть чем гордиться.
Милитаризация общественного сознания идет полным ходом. Ну, не развиваться же, скрепно - воевать.
Памятник Михаилу Калашникову поставили... А надо бы Святославу Фёдорову. Убивать же людей легче, чем возвращать им способность видеть.
"Моя душевная боль нестерпима, один и тот же неразрешимый вопрос: коль мой автомат лишал людей жизни, стало быть, и я, Михайло Калашников, девяноста три года от роду, сын крестьянки, христианин и православный по вере своей, повинен в смерти людей, пусть даже врага? Чем больше я живу, тем чаще этот вопрос сверлит мой мозг..."
Это из письма Калашникова к патриарху Кириллу незадолго до смерти. А ниже - памятник Калашникову, который вчера установили в Москве.
Плевать о чем ты думал, стране нужен сейчас двухметровый автомат - и никакой рефлексии. А фрейдисты бы заметили, что скульптор Щербаков не просто так питает слабость к мощным орудиям убийства (до АК-47 был меч у князя Владимира у Кремля) определенной формы.
Ничего не имею против памятника конструктору нашего самого известного бренда - автомата Калашникова, но с точки зрения художественных и идеологических достоинств - это вышла полная хрень.
У либерастии как-то адски бомбит от памятника Калашникову.
Калашников - великий. И автомат его великий.
Хотя именно в этом и заключалась некоторая проблема социальной инженерии, о которой я писал в свое время.
Для нашего дикого мира "калаш" оказался слишком прост и надежен.
Новый памятник на Садовом кольце пользовался бы огромной народной популярностью, если бы изображал знаменитого оружейника Калашникова не просто так, а расстреливающим из автомата своего имени Чубайса, Сечина и Ротенбергов.
Ну а под конец - немного современной поэзии!
Вы от смеха помрете.
Только я без проблем
Лучше всех в нашей роте
Разбирал АКМ.
Как горох рассыпался
У меня автомат.
Но комроты ругался.
Был комвзвода не рад.
Собирали часами
Мы его, как гибрид.
Издевался над нами
И шутил замполит:
«Для военной науки
Не годишься совсем.
Не бери вовсе в руки
Лучше ты АКМ».
Никого не убили,
Доброта на лице.
А теперь водрузили
На Садовом кольце.
Автомата создатель
И творенье его.
Не волнуйся, приятель.
Все еще ничего.
Каждой шмаре по паре.
Слезы счастья из глаз.
Значит, в самом разгаре
Улучшенья у нас.
Новость вас не убила?
Не инфаркт, не инсульт?
Активисты Хригила
Поджигают Минкульт.
Вы довольны: и ладно,
Мол, пускай меж собой...
Вам совсем не досадно,
Что повсюду лишь вой.
Что повсюду лишь репы
Очумевшей братвы.
И духовные скрепы
На остатках Москвы.
Пой душой комсомольской
Про Великий погром.
Но поставь на Никольской,
Где Расстрельный был дом
Или Бутовский славный
Например, полигон.
Он, конечно, не главный
И последний не он.
Автомат-то хороший.
И хригиловцев прыть
Умиляет. Так что же
Вам теперь приуныть?
Улучшения ради
Каждый день карнавал.
Вот и в парке Зарядье
Я на днях побывал.
Санкционные сласти
Ешьте в дырах Москвы.
Лишь при нынешней власти
Стали счастливы вы.
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