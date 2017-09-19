Горбачев получил премию за заслуги в деле достижения мира

Бывший президент СССР Михаил Горбачев удостоился премии "За заслуги в деле достижения мира и примирения", учрежденной благотворительной организацией Human Projects.

В решении о присуждении Горбачеву "Премии Льва" за 2017 год подчеркивается, что "благодаря его мужеству, была преодолена самая большая в то время угроза для всего человечества – атомная гонка вооружений и опасность развязывания атомной войны в Европе".

Как сообщает "Интерфакс", денежная часть премии (5 тысяч евро), полученной Горбачевым, будет передана петербургской клинике имени его супруги Раисы Горбачевой.

Первый и единственный президент СССР, еще будучи генсеком ЦК КПСС, стал инициатором политики гласности и перестройки, направленной на большую открытость и реформы. При Михаиле Горбачеве закончилась Холодная война, советские войска были выведены из Афганистана, состоялись первые свободные выборы, произошел отказ от "руководящей и направляющей" роли компартии, страны Центральной и Восточной Европы отказались от социалистической системы. В 1990 году Горбачев стал лауреатом Нобелевской премии мира.