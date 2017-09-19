Суд не вызвал Медведева свидетелем по иску "Соцгорпроекта" к ФБК

Люблинский суд Москвы отказался вызвать председателя правительства России Дмитрия Медведева в качестве свидетеля на процесс по иску фонда "Соцгорпроект" к оппозиционному политику Алексею Навальному из-за фильма "Он вам не Димон".

Суд также не удовлетворил ходатайства юристов Фонда борьбы с коррупцией о вызове в качестве свидетелей бывшего председателя наблюдательного совета "Соцгоспроекта" Ильи Елисеева, генерального директора фонда Алексея Четверткова, бизнесмена Алишера Усманова и ряда других лиц, передает "Интерфакс".

"Соцгорпроект" подал в суд на Навального и ФБК 4 августа. Фонд попросил суд обязать оппозиционера удалить фрагменты фильма-расследования "Он вам не Димон", которые содержат информацию, "не соответствующую действительности и порочащую деловую репутацию" заявителя. В фильме Навальный и ФБК указывают, что участок и дом стоимостью в 5 миллиардов рублей, которые бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал связанному с Медведевым "Соцгорпроекту", являются взяткой.

В мае суд удовлетворил аналогичный иск Усманова к Навальному. Оппозиционера обязали удалить фрагменты фильма "Он вам не Димон", в которых упоминается о возможной причастности миллиардера к коррупции, а также опубликовать опровержение. Навальный отказался выполнять решение суда.