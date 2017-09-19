Сенат США поддержал законопроект о создании новой ракеты

Сенат США 18 сентября поддержал законопроект об оборонной политике в размере 700 миллиардов долларов, в котором содержится призыв к Пентагону бороться с российской пропагандой и начать строительство новой крылатой ракеты.

Закон о Национальной обороне, который был принят 89-ю голосами за и 8-ю против, также включает положение, расширяющее запрет правительству США на использование программного обеспечения "Лаборатории Касперского" в компьютерах.

В соответствии с этим законом министерство обороны США также уполномочено потратить 65 миллионов долларов на разработку новой крылатой ракеты наземного базирования. Этот законопроект стал ответом на утверждения о том, что Россия нарушает договор 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Россия неоднократно отрицала обвинения США в том, что развернула ракету, которая нарушает соглашение, заключенное Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Россия также обвиняет Соединенные Штаты в нарушении договора в связи с размещением систем ПРО в Восточной Европе.

Накануне голосования в Сенате группа экспертов по контролю над вооружениями и бывшие правительственные чиновники США предупредили, что создание новой ракеты ускорит кончину договора о РСМД. Двое предложили поправку, которая отменит разрешение на строительство крылатой ракеты, но она не была поставлена на голосование. Законопроект также требует от министерства обороны докладывать Конгрессу о попытках России распространять "дезинформацию или пропаганду через социальные сети или другие платформы, связанные с Интернетом, для военнослужащих с вероятным намерением причинить ущерб Соединенным Штатам или предоставить преимущество правительству Российской Федерации".

Это положение отражает растущую тревогу в Вашингтоне в отношении российской пропагандистской деятельности. В январе в докладе разведки США был сделан вывод о том, что Россия проводит кампанию хакерства и пропаганды, чтобы попытаться повлиять на президентские выборы в США.