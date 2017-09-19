В Киеве прошел митинг против реформы системы здравоохранения

Медицинские работники, представители профсоюза и активисты ряда политических партий из разных регионов Украины провели в центре Киева предупредительную акцию против принятия реформы системы здравоохранения, которую на этой неделе планирует рассмотреть Верховная Рада. Многие демонстранты пришли в белых халатах, с флагами и плакатами: "Не губите систему здравоохранения!", "Нет реформе!", "Бедная медицина – умирающая страна!".

Колонны из двух тысяч демонстрантов прошли от Майдана Независимости к зданиям президентской администрации, правительства и Верховной Рады. Само здание Рады было окружено заградительными решетками, его охраняли сотни нацгвардейцев и полицейских, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Как заявила председатель профсоюза работников здравоохранения Украины Виктория Коваль, "медики не согласны с бессистемной, научно и экономически не обоснованной реформой системы здравоохранения". По ее словам, предлагаемая реформа не предусматривает необходимого финансирования для обеспечения конституционного права граждан на бесплатную, качественную и доступную медицинскую помощь.

Кроме отказа от реформы в нынешнем виде, протестующие потребовали назначить министра здравоохранения (полтора года министерское кресло остается вакантным, а обязанности руководителя ведомства исполняет Ульяна Супрун), увеличить медицинскую субвенцию не менее чем на 3,9 миллиардов гривен (почти на 150 млн долларов), устранить дискриминационные подходы к оплате труда и погасить задолженность по зарплате.

Выдвинутые условия активисты готовы обсудить в ближайшее время с членами Кабинета министров. На случай, если власти не прислушаются к требованиям протестующих, медики пригрозили масштабными акциями по всей стране.

Одна из инициаторов реформы и.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун сообщила журналистам, что ее команда получила информацию от медицинских коллективов из регионов "о давлении со стороны высшего руководства с целью принуждения к участию в акции протеста".

В Минздраве Украины уже объявили, что задолженность перед работниками медицинской отрасли будет погашена до конца года. Пресс-служба ведомства отмечает, что реформу системы здравоохранения поддержали представители правительства, премьер-министр, президент, а также 72% граждан страны, о чем свидетельствуют результаты опросов.

Сторонники медреформы убеждены, что она будет способствовать конкуренции врачей и больниц, что существенно скажется на улучшении обслуживания пациентов. Благодаря предлагаемым изменениям в медицине, как подчеркивают в правительстве, будет рождаться больше украинцев, чем умирать.

Однако, по мнению автора альтернативного законопроекта экс-министра здравоохранения, депутата Рады Олега Мусия, медицинская реформа в нынешнем виде наоборот приведет к сокращению населения и массовому закрытию больниц, особенно в сельской местности. Предлагаемые изменения, говорит Мусий, вопреки действующей Конституции Украины, узаконят платную медицину, а следовательно ограничат доступ к ней граждан с невысокими доходами, которых в стране подавляющее большинство.