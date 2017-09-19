Грузия: соратники Саакашвили открыли "второй фронт борьбы с олигархами"

В центре грузинской столицы, у головного офиса банка Cartu миллиардера Бидзины Иванишвили, произошли стычки между полицией и активистами оппозиционной партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД). Лидеры ЕНД обвинили миллиардера, считающегося фактическим руководителем правительства Грузии, в "отмывании грязных денег", добытых незаконной торговлей оружием, а также в "грабеже неимущих слоёв населения страны"

Акция у центрального офиса банка Cartu миллиардера Бидзины Иванишвили прошла под лозунгом "Народ трудится, они обогащаются!". Лидеры партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" заявили на митинге, что за последнее время банк миллиардера, считающегося фактическим руководителем грузинского правительства, получил прибыль в 1700 процентов.

Глава политсовета ЕНД Ника Мелия сообщил на акции, что у головного офиса банка "отныне не будет спокойствия", поскольку, по его словам, оппозиция сделает всё чтобы народ узнал "о преступной деятельности миллиардера Иванишвили и отмывании им денег, полученных незаконной торговлей оружием". На митинге часто звучало имя бизнесмена Аркадия Гайдамака, который якобы был партнёром Иванишвили в торговле оружием.

Ника Мелия обещал "поднять волну народного возмущения", которая "сметёт режим российского олигарха Иванишвили". Когда участники акции попытались блокировать здание банка и прикрепить к дверям плакат со слоганом против "олигархов", полиция начала применять силу. Произошли не очень масштабные, но ожесточённые стычки оппозиционных активистов с сотрудниками правоохранительных органов, а также охраной банка Cartu. При этом, неизвестный ударил по лицу депутата городского собрания Марину Датукишвили.

Полиция пока не решилась арестовать никого из оппозиционеров, поскольку в акции участвовали депутаты парламента и кандидат в мэры Тбилиси от ЕНД Заал Удумашвили. Представители партии экс-президента Грузии назвали акцию у банка Cartu "первой из целой серии мощных митингов", запланированных против миллиардера Бидзины Иванишвили в преддверии муниципальных выборов, намеченных на конец октября.