Трамп: "Мы не остановимся перед тем, чтобы уничтожить Северную Корею"

Президент США Дональд Трамп впервые после вступления в должность выступает на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Трамп заявил, что его видение внешней политики "Америка превыше всего!" не вступает в противоречие с интересами других стран. По его словам, каждый лидер любого государства должен ставить интересы своей страны превыше всего. Трамп сказал, что его политика будет строиться на принципах реализма и не будет покушаться на интересы других стран.

"Мы должны защищать интересы своих стран и защищать себя от угроз суверенитету своих стран от Украины до Южно-Китайского моря", - заявил Трамп, обращаясь к мировым лидерам.

Президент США назвал действия режима Северной Кореи "бесчеловечными". Трамп назвал "безобразием" то, что некоторые страны продолжают торговать с Северной Кореей. По его словам, если режим Кима будет продолжать угрожать США, "мы не остановимся перед тем, чтобы полностью уничтожить Северную Корею". Пришло время для Северной Кореи осознать, что следует отказаться от ядерного оружия и что денуклеаризация КНДР - единственный способ найти мирное решение Корейского конфликта, заявил президент США.

Трамп поблагодарил Китай и Россию за поддержку резолюции Совета безопасности ООН, установившую санкции против Северной Кореи, но сказал, что "этого недостаточно". Трамп призвал оказать дальнейшее давление на КНДР.

Трамп решительно осудил соглашение о ядерной программе Ирана, заключенное его предшественником на посту президента Бараком Обамой. И назвал это соглашение "постыдным" для США. По его словам, правительство Ирана, превратившее прекрасную страну с богатой историей в сырьевой придаток, финансирует терроризм, распространяет терроризм и насилие на своих соседей.

Предваряя свою большую речь, Трамп написал утром в своем Твиттере, что грядет "Большой день в Организации Объединенных Наций".

Речь, как ожидается, станет еще одной попыткой Трампа изложить своё видение внешней политики США ранее названное им "Америка превыше всего!" и направленной на снижение глобальной бюрократии, на создание союзов по совместным интересам и отказ Вашингтона от попыток руководить другими странами.

Ранее Дональд Трамп провел двустронние встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, с которыми обсудил соглашение о ядерной программе Ирана.