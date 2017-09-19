"Неправовой и циничный аргумент"

Адвокаты семьи Рауля Валленберга будут обжаловать решение Мещанского суда Москвы, отклонившего их иск к Федеральной службе безопасности России с требованием рассекретить информацию об обстоятельствах смерти Валеннберга в советской тюрьме.

Родственники шведского дипломата, спасшего около ста тысяч евреев в оккупированной нацистами Венгрии и в январе 1945 года арестованного советской контрразведкой, долгие десятилетия пытаются выяснить, где и как погиб один из самых известных "праведников мира". В 90-е годы они были близки к разгадке этой тайны, но последовавший за демократической "оттепелью" реванш спецслужб поставил крест на их усилиях. Теперь юристы надеются, что рассекретить документы об истинных обстоятельствах смерти Валленберга поможет обращение в Европейский суд по правам человека – если суды вышестоящих инстанций оставят решение Мещанского суда Москвы в силе.

Официально дело Валленберга заканчивается его смертью 17 июля 1947 года от инфаркта во "внутренней тюрьме" НКВД на Лубянке – именно такая информация содержалась в рапорте, который МИД СССР предоставил шведским властям в 1956 году. До начала 90-х годов ходили слухи, что на самом деле Рауль Валленберг жив и остается в одной из советских тюрем – хотя исследователи его судьбы относятся к этим данным с изрядной долей скепсиса. Швеция официально признала Валленберга погибшим лишь в 2016 году. В 90-е годы, во время затянувшегося переформатирования КГБ в Федеральную службу безопасности и царившей в советских архивах неразберихи, родственникам дипломата удалось получить ряд дополнительных документов и сведений о судьбе Валленберга – в том числе о допросе загадочного "заключенного номер 7" в один день с допросом шофера Рауля Валленберга Вильмоша Лангфельдера. Этот допрос состоялся 23 июля, спустя 6 дней после официальной даты смерти Валленберга. Его потомки уверены, что как минимум какое-то время после 17 июля Валленберг еще был жив. Подробнее о поисках правды в деле Рауля Валленберга можно прочитать здесь и здесь.

По словам Вадима Бирштейна, одного из исследователей биографии Рауля Валленберга, основная проблема заключается в том, что многие документы, которые ФСБ все-таки согласилась предоставить в ответ на многочисленные запросы, являются копиями, нередко неполными или цензурированными. Мещанский суд Москвы, отказав родственникам Валленберга в удовлетворении иска, счел важным аргумент, не раз выдвигавшийся в свое оправдание представителями российских спецслужб: документы по делу Валленберга могут быть связаны с "третьими лицами", поэтому их обнародование невозможно без согласия последних. При том, что именно благодаря таким связям исследователям удалось хотя бы примерно проследить путь Валленберга и арестованного вместе с ним Лангфельдера по советским тюрьмам – в соответствии с тогдашними правилами их имена содержатся в делах других заключенных, которых шведский дипломат и его водитель упоминали во время допросов. Однако в первую очередь семью Валленберга интересовали оригиналы документов Лубянской тюрьмы НКВД (впоследствии – МГБ) и тюрьмы Лефортово за 1945–1947 годы. Именно в них, как удалось доподлинно выяснить, Валленберг и Лангфельдер содержались после того, как их вывезли из Будапешта.

Об итогах рассмотрения иска семьи Рауля Валленберга к ФСБ говорит адвокат Иван Павлов, представлявший интересы родственников шведского дипломата.

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​– Какие именно документы вы пытались заставить ФСБ рассекретить и предоставить в распоряжение родственников Рауля Валленберга?

– И сейчас, и тогда, в 40-е годы, следственные тюрьмы (сейчас – следственные изоляторы) – это режимные учреждения, где любое перемещение арестованного протоколируется, а в определенный журнал заносится соответствующая запись. Это происходит, когда заключенного перемещают из камеры в камеру, выводят его на допрос, переводят из одной тюрьмы в другую. Родственники Валленберга в марте этого года направили в ФСБ запрос, где попросили ознакомить их с подобного рода журналами, с теми страницами, на которых упоминается фамилия Валленберга. Этот запрос был рассмотрен, и ФСБ отказала в предоставлении запрашиваемой информации. Что и послужило поводом для обращения в суд.

– В ответ на подобные запросы ФСБ часто отвечает: нам неизвестно, где могут находиться разыскиваемые вами документы. Пытались ли родственники Валленберга в процессе подготовки к процессу выяснить, где именно, в каких тюрьмах могут находиться документы, которые они ищут?

– Нам известно, в каких следственных тюрьмах находился Рауль Валленберг: он был и во внутренней тюрьме НКВД, так называемой Лубянской тюрьме, а также в Лефортовском изоляторе. Мы просили предоставить для ознакомления журналы именно из этих учреждений, а также дать копии соответствующих страниц из этих журналов.

– Можно ли напрямую обратиться в эти учреждения, чтобы получить доступ к соответствующим документам?

– Следственный изолятор Лефортово работает и сейчас, но в нем нет своего архива, все архивы переданы в специальное место хранения в Центральный архив ФСБ. Что касается внутренней тюрьмы НКВД на Лубянке, ее давно уже нет, и все документы, соответственно, также хранятся в архиве ФСБ. Представители этого учреждения были на судебном процессе и отстаивали свою позицию о том, что такие документы не должны предоставляться, поскольку в них содержится информация о частной жизни третьих лиц. В этих журналах встречаются фамилии других заключенных, и забота об их частной жизни не позволяет ФСБ предоставить эти документы родственникам Валленберга.

Информация о содержании людей в следственных изоляторах – это далеко не частная жизнь

​– Как вы оцениваете этот аргумент?

– Как неправовой и циничный. Поскольку в данном случае речь не идет ни о какой частной жизни, ни о какой личной и семейной тайне, поскольку информация о содержании людей в следственных изоляторах и других пенитенциарных учреждениях – это далеко не частная жизнь. Те сведения, которые, так или иначе, контролируются государством, не могут быть отнесены к категории сведений о частной жизни лица.

– Какова, на ваш взгляд, реальная причина того, что Федеральная служба безопасности не хочет рассекречивать эти документы и давать доступ к ним родственникам Рауля Валленберга?

– Дело в том, что позиция ФСБ и государства – вообще ничего не давать. Для них желательно всю информацию, которая является частью нашей исторической памяти, хранить в полной атмосфере секретности, как бы чего не вышло. Потому что дашь чуть-чуть – и это повлечет предоставление другой информации, и так можно вообще рассекретить все архивы, чего, уверен, нашим спецслужбам хотелось бы избежать.

​– Правильно ли я понимаю, что, независимо от желания или нежелания ФСБ, через какое-то время они все равно должны будут предоставить доступ к этим документам, поскольку у них истекает срок секретности?

ФСБ придумает какие-то новые поводы для того, чтобы не предоставлять информацию

– Срок секретности уже давно истек, если речь идет о государственной тайне. Когда срок секретности истек, то появился новый аргумент –забота о частной жизни, личной и семейной тайне, "срок конфиденциальности", который составляет 75 лет. Что касается тех документов по Валленбергу, которые запрашивались, этот срок истекает в 2020 – 2022 годах. Но я уверен, что к тому времени ФСБ придумает какие-то новые поводы для того, чтобы не предоставлять информацию общественности.

– Является ли для вас особенным дело Рауля Валленберга?

– Безусловно, личность Валленберга, легендарная историческая личность, накладывает особую ответственность для участия в этом деле. Поэтому мы постарались на высоком уровне все необходимые юридические ресурсы направить на то, чтобы оказать квалифицированную юридическую помощь. Другой вопрос, что, конечно, не всегда юридические ресурсы являются определяющими в подобного рода делах, где превалирует политика. Но нам отрадно, что, в общем, правда была на нашей стороне, а правду защищать всегда приятнее.

– Будут ли родственники Рауля Валленберга продолжать в юридическом поле попытки добиться доступа к нужным им документам, в существовании которых они не сомневаются?

– Дела, связанные с поиском исторической правды, – это дела, если выражаться спортивным языком, не спринтерской дистанции, а стайерской. То есть мы должны были заранее понимать, что бежим длинную дистанцию, и готовиться именно к этому. Мы к этому подготовились. У нас в арсенале еще достаточно как аргументов, так и средств, которые мы собираемся применить для того, чтобы докопаться до правды. Готовы ли к этому наши оппоненты... Поскольку им не надо даже ничего объяснять, для того чтобы сохранить все эти документы в секретности, мы будем предпринимать все необходимые меры, чтобы защитить право родственников, а также общественности знать правду о судьбе Рауля Валленберга.

​– Юристы вашей "Команды 29" уже не первый раз помогают родственникам, историкам, правозащитникам, журналистам получать доступ к архивам советских учреждений, в том числе правоохранительных органов. На этом поприще были какие-то победы? Можно ли в итоге на этой "стайерской дистанции" добиться чего-то от спецслужб? Или случай Валленберга настолько исключительный, что его надо рассматривать отдельно от всего остального?

Государство всеми силами пытается сохранить режим секретности над исторической памятью

– Пока нам особо нечем похвастаться, ситуация такова, что положительные результаты есть, но их очень мало, и они являются исключениями из общего правила, в соответствии с которым государство всеми силами пытается сохранить режим секретности над исторической памятью. Но в этом процессе важно сохранять настойчивость, поддерживать те усилия, которые предпринимаются для обеспечения доступа к такой информации. Мы не заканчиваем процесс до тех пор, пока не доводим его до Европейского суда по правам человека. Другой вопрос, что, к сожалению, процедуры в Европейском суде достаточно длительные.

– Но ведь итогом этих разбирательств в ЕСПЧ все равно будет не предоставление документов, а некий штраф, который Россия должна будет заплатить за нарушение прав заявителей?

– Это не всегда так. Иногда решение Европейского суда может служить основанием для отмены решений национальных судов, и дело будет пересматриваться.

– Следующий этап в деле Валленберга – это дальнейшее судебное разбирательство в рамках национального законодательства, в рамках российского закона?

– Именно так, да.

– Что должны сделать российские власти, ФСБ, чтобы родственники и мы все в итоге когда-нибудь узнали, как и когда на самом деле умер Рауль Валленберг?

– Необходима, конечно, прежде всего политическая воля, чтобы открыть архивы. Но учитывая множество обстоятельств, в том числе ту обстановку, в которой сейчас живет Россия, как внутреннюю, так и внешнюю – эта обстановка, к сожалению, не располагает к открытости, - говорит адвокат Иван Павлов.

Племянница Рауля Валленберга Мари фон Дардел, одна из заявителей иска к ФСБ, уже подтвердила журналистам, что обжалует решение Мещанского суда Москвы. Исследователь Вадим Бирштейн убежден, что таинственный "заключенный №7" – это и был Рауль Валленберг. По мнению Бирштейна, сразу после допроса 23 июля он был убит. Зачем понадобилось убивать Валленберга? На этот счет есть самые разные версии – от его отказа сотрудничать с НКВД до версии о том, что дипломат был посредником на переговорах Лаврентия Берии и главы СС Генриха Гиммлера в 1944 году. Советский разведчик Павел Судоплатов писал в мемуарах, что Валленберга могли убить как свидетеля действий советских спецслужб в Будапеште и Москве, который вряд ли стал бы молчать об увиденном в случае возвращения на Запад.

Рауль Валленберг был официально реабилитирован в России лишь в 2000 году. В заключении прокуратуры сказано: "Валленберг и Лангфельдер в январе 1945 года, будучи работниками шведской миссии в Будапеште, а Валленберг, кроме того, обладая дипломатическим иммунитетом нейтральной страны, которая не воевала против СССР, были задержаны и арестованы под видом военнопленных и содержались длительное время вплоть до их гибели в советских тюрьмах, подозреваясь в шпионаже в пользу иностранных разведок. В ходе проверки установить подлинные причины ареста и содержания в тюрьмах Валленберга и Лангфельдера, фактические обстоятельства их смерти, наличие материалов уголовного дела, личных дел арестованных или дел военнопленных не удалось". Откуда у прокуратуры в таком случае появились указанные в документе о реабилитации сведения – например, о том, что Валленберг и его водитель "подозревались в шпионаже" – остается неизвестным.

За заслуги перед человечеством Рауль Валленбергу поставлены памятники во многих городах мира – в Стокгольме, Будапеште, Нью-Йорке, Лондоне, Тель-Авиве и других. Есть памятник Валленбергу и в Москве. Его поставили в 2001 году. 26 июля 2012 года Рауль Валленберг был награждён Золотой медалью Конгресса США "в знак признания его достижений и героических действий во время Холокоста".

Официальной датой смерти дипломата шведские власти считают 31 июля 1952 года – по правилам этой страны пропавший без вести объявляется мертвым через пять лет после своего исчезновения. В данном случае шведские чиновники вели отсчет от даты кончины дипломата, объявленной властями СССР. 4 августа 2017 года со дня рождения Рауля Валленберга исполнилось 105 лет.