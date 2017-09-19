ЕСПЧ подтвердил решение по делу о теракте в Беслане

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался пересматривать свое решение о том, что власти России должны выплатить истцам по делу о теракте в Беслане около трех миллионов евро. О пересмотре просило министерство юстиции России.

В апреле ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников. Кремль не согласился с решением ЕСПЧ.

Суд рассматривал сразу несколько жалоб, поданных инициативной группой "Матери Беслана". Общее число заявителей – более 400 человек.В жалобах, поданных в ЕСПЧ, говорилось, что российские власти нарушили свои обязательства по защите жизни граждан, не предотвратив теракт. Первое заседание суда состоялось в 2014 году.

1 сентября 2004 года боевики захватили и в течение трех дней удерживали в заложниках более 1200 учеников и учителей школы №1 в Беслане. В результате террористического нападения и последовавшего за ним штурма 3 сентября погибли 334 человека, 186 из них – дети. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.

