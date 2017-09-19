Адвокат Трампа отрицает сговор с Кремлем на выборах президента США

Комитет по разведке Сената США отменил закрытую встречу с адвокатом президента Майклом Коэном. Его вызовут на открытые слушания в ближайшее время. Адвокат заявил прессе 19 сентября, что ни он, ни Дональд Трамп не вступали в сговор с Москвой во время президентских выборов 2016 года. После этого Коэн прибыл для дачи показаний в Сенат, но там от встречи отказались.

Сенаторы подчеркнули, что по договоренности с Коэном, он не должен был делать публичных заявлений до выступления перед комитетом по разведке. В августе стало известно, что Коэн обращался к пресс-секретарю президента России Владимира Путина с просьбой помочь в строительстве в Москве небоскреба Trump Tower. Письмо было отправлено Дмитрию Пескову по электронной почте в январе 2016 года, но осталось без ответа. Об этом стало известно из документов, поступивших в Конгресс. Там расследуют возможный сговор предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем.

Коэн назвал обвинения в адрес Трампа попыткой подорвать авторитет его президентства. Москва неоднократно отрицала попытки повлиять на внутреннюю политику Соединенных штатов.