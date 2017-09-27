Линии разлома

Человек – социальное животное, да к тому же от природы слабо вооруженное. У нас нет клыков, чуткого обоняния, острого зрения и многого другого из того, что есть у других животных. Соответственно основной стратегией выживания вида стало совместное выживание. Только объединившись, древние люди смогли добывать себе пропитание и обеспечивать защиту. Природа не оставила древнего человека совсем уж без преимуществ, нам была дарована потрясающая возможность – учиться. Древние люди быстро научились координировать свои действия на охоте так, чтобы противостоять любому, даже самому сильному хищнику; организовать свой стан так, что ему не угрожали ни львы, ни тигры. Это маленькое незаметное преимущество – накапливать свой опыт и передавать его другим поколениям – привел к развитию человеческой цивилизации. Сегодня у человечества не осталось никаких естественных врагов, кроме себя самого.

Общественный уклад – за веком век – претерпевал изменения, но как мы были социальными животными, так ими и остались. Только в обществе близких себе мы можем ощущать себя в безопасности, почувствовать эмоциональный комфорт. Поэтому в нестабильные периоды мы как никогда нуждаемся в близких нам людях, в друзьях, в соратниках. В периоды серьезных потрясений, когда наступают смутные времена, мы интуитивно начинаем искать близких нам людей: по духу, по убеждениям, по происхождению. В такие моменты срабатывает автоматический процесс самоорганизации масс. Вспомните 1991 год, когда граждане выходили на улицы Москвы и, не договариваясь друг с другом, выдвигались к Белому дому. Каждый, предположив, куда с большей вероятностью пойдут другие, выбирал практически единственно верное место, которое первым придет в голову и другим. В период протестов 2012–2013 годов, во время так называемых народных гуляний в Москве – куда выходили люди? В человека эволюционно заложены механизмы самоорганизации в тревожные периоды, когда нет ощущения безопасности, когда непонятно будущее – куда бежать и что делать. Можно отключить все социальные сети, мобильные телефоны, это только слегка затруднит самоорганизацию масс, но не остановит ее. Мобильная связи и всемирная паутина – это всего лишь инструменты, а потребность объединяться заложена в природе человека.

Когда волна страха и тревоги завладевает массами, в этом кто-то должен быть виновен. Человечество победило своих основных врагов (от эпидемий вирусов до диких хищников), так что причина страха и тревоги может быть только одной: тоже человек, но другой – враг. Вот почему мы так страстно начинаем искать врагов и предателей во всех вокруг. Срочно нужна причина бедствий, нужен простой и понятный образ врага. Только получив врага или сформировав его образ в своем воображении, мы понимаем: мир стал чуть менее тревожным. Когда с врагом определились, то все становится понятно: это "свои", они хорошие, с ними надежно, безопасно и комфортно; а это "чужие", враги, они плохие, в них нет ничего человеческого и на них не распространяются нормы морали, которые мы применяем к друзьям. Именно это и объясняет ужасные социальные катастрофы – геноцид в Руанде, Холокост, "красный террор" и многие другие постыдные эпизоды, связанные с массовым истреблением одних людей другими.

Сейчас все больше поддержки получают лидеры с агрессивной разъединяющей повесткой, которые просто и понятно говорят обществу, кто является его врагом. Такие лидеры тонко чувствуют потребность масс и точно формируют образ врага. Их слова не обязательно подтверждается делами, но использование разъединяющей повестки позволяет им занять лидирующие позиции. Вспомним предвыборную кампанию Дональда Трампа: он делал заявления против мигрантов, мусульман, латинос, но потом устроил турне по странам Ближнего Востока. В России также можно тоже наблюдать появление общественных движений, которые пытаются объединиться для борьбы с кем-то или с чем-то, от непонятных и неизвестно откуда появившихся православных активистов до вполне осмысленного оппозиционного движения против коррупции. Сейчас, видимо, наступает эпоха, когда люди будут объединяться, чтобы дружить против кого-то. Линии разлома пошли по разным направлениям: территориальным, национальным, идеологическим, религиозным, экономическим и многим другим линиям разлома. Самое страшное, что по каждой такой линии разлома может поломаться много судеб, а то и пролиться много крови.

Можно сегодня объявить, что во всем виновата коррупция, да и в этом будет большая доля логики, но что дальше? А дальше пошло по классическому сценарию: коррупционеры – враги, врагов нужно судить, наказывать, люстрировать. Это вызывает ответную реакцию: чиновники огрызаются, оправдываются, отказываются от диалога. Все как в классической семейной ссоре. Но если ссора не прекращается, то развивается классический конфликт, приходит время действовать через угрозы и санкции. Каждая из сторон использует все возможные механизмы для усиления своей позиции и давления на другую, конфликт раскручивается по спирали, выигрыш одной стороны стопроцентно обозначает проигрыш другой. Супруги могут развестись и жить раздельно, то как быть обществу, насквозь пронизанному многомерными противоречиями? Жить вместе невозможно, разойтись невозможно, вот и остается только один вариант – массовая эмиграция и трудовые лагеря для проигравших.

Россия, как крепостной крестьянин, живет одним днем

В то же время общество способно объединиться вокруг созидательной повестки дня, человек может дружить не против кого-то, а ради какой-то общей идеи. Те же факторы, которые становятся линиями разлома, могут стать и объединяющим фактором. Страх и тревожность вынуждают общество скатываться в режим поиска внешнего врага. Внутренняя тревожность питает это напряжение в обществе. После распада Советского Союза общество претерпевало такие же трансформации: люди выходили на улицы, жадно искали информацию о том, что где происходит, но тогда не объединялись массово против кого-то. Наоборот, лидер, предлагавший объединяющую конструктивную повестку, получал общественную поддержку. Страна была увлечена идеями создания нового демократического общества, свободы слова, конкуренции, открытия границ. Возможен ли сейчас в России переход от разрушительной разъединяющей повестки к новой созидательной идее?

Совсем не обязательно разрушать до основания для того, чтобы на обломках построить что-то новое, как было с Советским Союзом. Сегодня Россия не слишком отличается от позднего Советского Союза: клановость, непрозрачность власти, государственные монополии, коррупция, общая неэффективность. Очередная смута или революция не устранят главные проблемы, самая главная из которых – неумение урегулировать конфликты разнообразных групп и интересов. Да, основная проблема России – неумение ее правящего класса урегулировать конфликты. Любое общество сталкивается с противоречиями, тем более столь многонациональное, территориально обширное и разнообразное, как российское. Любая семейная пара ссорится, но успешные пары умеют выяснять отношения так, что это не приводит к нарастанию недовольства, а наоборот, проясняет потребности друг друга.

Российское общество нужно сдвинуть с игры с нулевой суммой, когда выигрыш одного – это проигрыш другого, перевести его в такой режим функционирования, при котором выгоды одной из сторон не приводят к гарантированному проигрышу другой стороны. Потом уже можно торговаться и искать компромиссы. Нужно научить стороны видеть и слышать реальные потребности друг друга, уйти от режима бесконечной критики и самозащиты к ситуации, когда каждый партнер поймет потребности другого.

Давайте попытаемся понять переживания российского общества. Там – очень глубокий, можно сказать, хронический, передающийся уже много поколений и подтвержденный историей страх: все, что ты имеешь, тебе не принадлежит, в любой момент все твои заслуги, накопления, все может быть отобрано, разрушено и уничтожено. Длительный период крепостного права, потом революция, потом коммунистический период. Возьмем группу разбогатевших чиновников, которые, только объединившись в кланы, могут обеспечить свою безопасность. Образованные и успешные представители среднего класса решают точно такие же проблемы: усилия на благополучие и карьеру могут быть обесценены в один момент; только объединившись в неформальные команды, можно помочь друг другу оставаться на плаву, сохранить свои позиции. Сценарии могут быть разными, но причина страха одна – нестабильность и неопределенность, при которой невозможно защитить свое жизненное пространство. Россия, как крепостной крестьянин, живет одним днем.

Человечество нашло решение этой проблемы – постоянное разрешение возникающих противоречий, закрепление этих договоренностей в виде правовых актов. Строительство правового государства соответствует потребностям всех слоев общества, но это нужно долго и сложно объяснять. Намного проще придумать нового врага, привести этим общество в движение, но, кроме новых разочарований, это ничего не даст. Сейчас Россия находится в условной точке бифуркации, когда дальнейшее развитие событий может пойти как по разрушительному, так и по созидательному пути. В обществе начинаются сдвиги, возрастает потребность в коммуникации, нарастает ощущение информационного голода. Так может быть, вместо простых объяснений "мы – хорошие, они – плохие" развивать диалог? Главная природная стратегия людей – объединяться для совместного обеспечения безопасности. Нужно поставить правильную цель и понять, что врага не нужно искать вовне, нужно просто научиться решать конфликты, не доводя их до социальных катастроф.

Арье Готсданкер – организационный психолог, эксперт по управлению изменениями и психологией масс

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