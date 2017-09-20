"Русь сидящая" запустила проект "Тюремный консультант"

Правозащитная организация "Русь сидящая" и проект организации "Мемориал" Human Rights Incubator запустили сайт о жизни в российских местах лишения свободы "Тюремный консультант".

Сайт разбит на шесть разделов, в каждом из которых содержатся истории из личного опыта заключенных – "Жизнь в колонии", "Защита", "СИЗО", "Тюремная медицина", "Тюремный быт" и "Этап". Авторы статей отвечают на самые популярные и разнообразные вопросы, например, как правильно войти в камеру в первый раз или организовать для заключенного правильное питание.

"Потеря свободы – большая неприятность, но не конец света. В тюрьме можно выживать и жить, и даже учиться, работать, заводить друзей и строить планы на будущее. Знание чужого опыта может помочь избежать некоторых ошибок и заблуждений. Ведь любой, даже самый негативный опыт, можно использовать во благо", – пишут авторы проекта.

Организация "Русь сидящая" создана при поддержке Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям, который возглавляет журналистка и правозащитница Ольга Романова.