Ангарск: призывавший отделить Сибирь от России отправлен на лечение

Ангарский городской суд отправил на принудительное лечение местного жителя, призывавшего отделить Сибирь от России и "создать отдельную республику от Урала до Тихого океана". Об этом сообщает сайт Медуза со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.

Житель Ангарска обвинялся в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

По данным следствия, житель Ангарска, имя которого не разглашается, призывал к отделению Сибири в январе 2016 года, выходя в интернет через мобильный телефон.

Суд счел, что преступление он совершил в невменяемом состоянии, освободил его от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение.