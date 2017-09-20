Глава РУСАДА усомнился в естественной смерти двух экс-сотрудников

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус усомнился в том, что смерть двух бывших исполнительных руководителей организации в феврале 2016 года была естественной.

В интервью изданию "Р-Спорт" Ганус заявил, что два человека "просто так не могут уйти из жизни". При этом он подчеркнул, что не располагает никакими фактами и делится личным мнением.

В феврале 2016 года с интервалом примерно в две недели скончались бывший исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев и бывший председатель исполнительного Совета агентства Вячеслав Синев. Обоим было около пятидесяти лет.

Камаев ушел в отставку с поста, который он занимал более четырех лет, в декабре 2015 года – из-за масштабного скандала, связанного с применением допинга российскими легкоатлетами. Сообщалось, что он умер от инфаркта, хотя ранее не имел проблем с сердцем.