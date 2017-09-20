Бинбанк попросил Банк России о санации

Владелец одного из крупных российских банков - Бинбанка - попросил Банк России провести санацию банка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Об этом сообщает РБК.

21 сентября Центробанк может объявить о введении временной администрации в Бинбанке и передаче его в Фонд консолидации банковского сектора, пишет газета "Ведомости".

Информацию о возможности принятия решения о санации Бинбанка подтвердил источник РБК, близкий к Центробанку. По его данным, об этом может быть объявлено 22 сентября.

В настоящее время Бинбанк занимает седьмое место по объему средств физических лиц среди российских банков. Он также входит в число 30 крупнейших банков России.



​Санация Бинбанка может стать вторым случаем привлечения Фонда консолидации банковского сектора после банка "Открытие", о введении временной администрации в котором Центробанк объявил 29 августа.



Бинбанк входит в группу "Сафмар" семьи Михаила Гуцериева, которая объединяет промышленные, нефтяные, финансовые активы, а также активы в сфере недвижимости, девелопмента и ритейла.