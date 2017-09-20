ЕСПЧ оставит в силе вердикт о нападении на экс-главу "Мемориала"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался пересматривать дело о нападении на бывшего главу "Мемориала" Олега Орлова и журналистов телеканала РЕН в Назрани в 2007 году. Об этом в среду сообщило издание "Кавказский узел".

14 марта ЕСПЧ признал российские спецслужбы причастными к нападению и назначил потерпевшим компенсацию в 84 тысячи евро, признав нарушенным их право на личную свободу и частную собственность. Суд также подтвердил, что они подвергались пыткам. Министерство юстиции России оспорило это решение.

Нападение на Олега Орлова и съемочную группу произошло в ноябре 2007 года в Назрани, куда они приехали снимать сюжет о гибели ребенка во время спецоперации. Вооруженные люди похитили главу "Мемориала" и журналистов из гостиницы, вывезли в поле и избили, отобрав оборудование. Потерпевшие назвали это "акцией устрашения" и обвинили в ней российские силовые структуры.