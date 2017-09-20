"Левада": многие россияне готовы голосовать за несуществующего кандидата

Левада-Центр провел социологический эксперимент, связанный с предстоящими в марте 2018 года выборами президента России.

В анкету о выборах был включен несуществующий политик "Андрей Семенов", который якобы выдвигается на пост президента России на выборах в 2018 году и имеет публично продемонстрированную поддержку со стороны Владимира Путина.

Результаты эксперимента показали, что 18 процентов россиян готовы проголосовать за "Семенова", не зная о нем ничего, кроме того, что его "поддерживает" Путин.

Практически две трети опрошенных, однако, ответили, что ничего не знают о Семенове и голосовать за неизвестного им, хотя и поддержанного Путиным, кандидата не стали бы.

Как объясняет "Левада-центр", эксперимент был осуществлён в связи с тем, что сейчас в общественном мнении не выражено представление о возможном преемнике Владимира Путина на посту президента России.