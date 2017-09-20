Каталония: задержаны лица, готовящие референдум о независимости

Испанская полиция задержала 13 чиновников правительства Каталонии в попытке помешать подготовке к референдуму о независимости региона, который, по оценке Мадрида, является незаконным. Это привело к взрыву протестов в Барселоне. Полицейские рейды произошли в то время когда каталонские лидеры продолжают подготовку к голосованию, намеченному на 1 октября. Мадрида запретил проведение референдума, а суд вынес решение, признающее его неконституционным.

Среди арестованных испанскими полицейскими силами генеральный секретарь по экономическим вопросам Хосеп Мария Юве и заместитель вице-президента Каталонии Ориол Джункерас. Другие работают в различных каталонских правительственных ведомствах, в том числе в департаментах по экономическим и бюджетным вопросам, сообщил представитель полиции.

Причины арестов не называются, но центральное правительство Испании ранее предупредило, что должностные лица, которые занимаются подготовкой к проведению референдума, могут столкнуться с уголовными обвинениями. Полиция сообщила, что провела в общей сложности 22 обыска в рамках операции.

Сотни протестующих собрались возле офиса задержанного Юве в центре Барселоны, скандируя "Независимость" и "Мы будем голосовать". Многие были укрыты красными и желтыми каталонскими флагами.