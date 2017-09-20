Банк России объявил о финансовой поддержке Бинбанка

Руководство Банка России выделит Бинбанку средства, "необходимые для поддержания ликвидности банка".

Об этом говорится в сообщении Центробанка. В нем подчеркивается, что решение принято на основании обращения самого Бинбанка. О какой сумме идет речь - не сообщается.

Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов объявил, что намерен лично возглавить его совет директоров и при поддержке Центробанка заняться финансовым оздоровлением.

"Наша цель – через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка", – пояснил Шишханов, слова которого процитировала пресс-служба Бинбанка.

Источники РБК при этом утверждают, что Банк России выделил Бинбанку кредит на поддержание ликвидности еще "на прошлой неделе".

Бинбанк входит в число 30 крупнейших банков России. Сообщения о его финансовых проблемах появились в последние недели.