Суд в Хабаровском крае оставил в силе арест сторонника Навального

Сегодня Хабаровский краевой суд оставил без изменений решение нижестоящей инстанции об аресте на 25 суток сторонника Алексея Навального, депутата городской думы Комсомольска-на-Амуре Олега Панькова. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода.

9 сентября суд признал Панькова виновным в повторном нарушении правил организации митинга. 6 сентября Паньков во время согласованного пикета в поддержку кандидата в муниципальные депутаты Сергея Наумова покинул место его проведения и начал раздавать листовки. Суд счел, что таким образом Паньков нарушил закон. Депутат не согласился с решением суда и объявил голодовку, которую держит уже 11 дней.

Паньков был организатором протестной акции 26 марта в Комсомольске-на-Амуре. После этого суд в первый раз признал его виновным в нарушении правил организации публичного мероприятия.

