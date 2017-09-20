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Мосгордума одобрила установку памятников Солженицыну и Айтматову

Памятник Александру Солженицыну во Владивостоке

Накануне в столице России открыли памятник Михаилу Калашникову

13 сентября комиссия по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы одобрила возведение в столице России памятников писателям Александру Солженицыну ​и Чингизу Айтматову. Об этом сообщает агентство "Москва".

Памятник Солженицыну планируется соорудить в сквере между двумя домами по улице, которая носит имя писателя, в Таганском районе Москвы. Его установку профинансирует Русский благотворительный фонд Александра Солженицына.

Монумент Айтматову установят на юге Москвы за счет средств Министерства культуры, информации и туризма Киргизии.

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