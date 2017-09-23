Бог и государство. Эфир в 17:05

Историки Константин Михайлов и Сергей Шаров-Делоне о том, что такое покорность властям: заповедь Божия или предательство человеческое
Покорность властям: заповедь Божия или предательство человеческое? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят историки, православные Константин Михайлов и Сергей Шаров-Делоне. Эфир в 17:05.
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