Свадебный штурм

В семье Зайдулло Худойорова в самом разгаре были заключительные приготовления к свадьбе его старшей дочери, когда дом ворвались таджикские чиновники. Они "конфисковали" большую часть еды, приготовленной для свадебного пира, так как посчитали количество продуктов "расточительным" и нарушающим недавно принятый в стране "Закон об ограничении торжеств".

"Нам удалось предотвратить правонарушение", - заявил Холмурод Иброхимов, чиновник, принимавший участие в этом рейде 26 августа в поселке Дахан на окраине города Куляб на юге страны. "Во время рейда мы установили, что семья приготовила расточительное количество продуктов, таких, как разные лепешки и халва для празднования в доме жениха", - рассказал Иброхимов 18 сентября, после того, как о случившемся заговорили во всей округе. "Мы отобрали эту еду и передали ее в психиатрическую больницу в Кулябе".

Закон об ограничении торжеств, известный всем в Таджикистане просто как "танзим", то есть "регулирование", был принят еще в 2007 году, по воле бессменного президента и "лидера нации" Эмомали Рахмона. Он пришел к выводу, что затраты на слишком частые и обильные, по его мнению, свадебные пиры и поминальные обеды доводят до нищеты многие семьи в этой самой бедной из стран Центральной Азии.

44-летний Зайдулло Худойоров, безработный отец семи детей, в дом которого пришли с обыском чиновники, перебивается случайными заработками. Вся его семья часто зависит от урожая фруктов и овощей из собственных сада и огорода. Худойоров сейчас старается оправдаться перед властями, говоря, что специально просил жену и других родственниц не готовить много еды, которую, согласно местному обычаю, семья невесты всегда отправляет в дом жениха перед свадьбой. Зайдулло также радуется тому, что избежал возможного большого штрафа за нарушение закона.

Сейчас для таких "правонарушителей", как его семья, предусмотрен штраф в размере 4000 долларов. Около 5700 долларов придется заплатить в казну тем, кто попался во второй раз. В Таджикистане, где учителя и другие госслужащие получают около 150 долларов в месяц, правительство считает, что столь невероятно высокие штрафы не позволят людям нарушать одиозный закон.

Несмотря на общий низкий уровень жизни и огромную безработицу, таджики часто организуют многолюдные экстравагантные свадебные торжества, которые они едва могут себе позволить. Семьи для этого экономят на всем много лет, а мужчины уезжают на заработки в Россию, чтобы собрать деньги, к примеру, на свадьбу ребенка.

В августе 2017 года Эмомали Рахмон приказал всем местным чиновникам разъяснить людям закон о "регулировании" и раздать его письменные копии в каждом домовладении, чтобы искоренить давние традиции. В конце августа 2017 года парламент Таджикистана одобрил очередные поправки, направленные на расширение "Закона об ограничении торжеств", вводящие новые ограничения. В частности, они запрещают многие крупные традиционные празднования, такие, как регистрация имени новорожденного, первая прическа ребенка или обрезание мальчиков-младенцев. Вместо этого семьям предлагается открывать банковские счета для своих детей и тратить деньги на их образование и благополучие.

Поправки также строго ограничивают традиционные пиры на похоронах и объявляют вне закона отмечание многочисленных годовщин смерти родственников - например, семидневные или шестимесячные поминки - чтобы освободить семьи от финансового бремени.

Вернувшись на днях в Дахан после объяснения с чиновниками, где его дочь все-таки недавно вышла замуж, Зайдулло Худойоров собрал соседей и сказал им, что его опыт "подаст пример всем семьям по соседству".