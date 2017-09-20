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Смерть Сталина. Эфир в 19.05

Кадр из фильма "Смерть Сталина" Армандо Ианнуччи

О политической киносатире, которую не хотят видеть в России чиновники от культуры

До какой степени министр культуры Владимир Мединский и глава Обшественного совета Министерства культуры РФ Павел Пожигайло обеспокоены тем, что фильм Смерть Сталина может оскорбить чувства россиян? В какой степени это политическая конъюнктура в угоду неоконсервативному тренду? Понадобится ли для получения прокатного удостоверения английской картины в России экспертиза озабоченных граждан? Кто такой Армандо Ианнуччи, режиссер фильма, политический сатирик и автор сериалов? Сталин как герой французских современных комиксов. Возвышение Сталина как историческая и политическая проблема России. Тенденция к контролю над культурой и перестраховки в угоду православным неофитам и оскорбленным чувствам граждан.

Алла Гербер, публицист, правозащитник, президент фонда “Холокост”, бывший депутат Госдумы, член Общественной палаты; Юрий Богомолов, кинокритик; по скайпу Андрей Остальский, писатель, журналист (Лондон); Семен Мирский, писатель, журналист (Париж); Василий Степанов, кинокритик, редактор журнала “Сеанс” (Петербург).

В видеотрансляции в 19.05

Ведет программу Елена Фанайлова

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