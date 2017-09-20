Прокурор требует приговорить Умерова к 3,5 годам условного лишения свободы

Представитель российского гособвинения на слушаниях в суде в аннексированном Крыму потребовал приговорить замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова к трем с половиной годам условного лишения свободы. Как сообщает издание "Крым.Реалии" (проект Радио Свобода), прокурор также попросил назначить Умерову трехлетний испытательный срок и на это же время запретить ему заниматься публичной и преподавательской деятельностью.

59-летнего Умерова обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России. Причиной уголовного преследования стали сказанные активистом в телеэфире слова: "Надо вынудить Россию выйти из Крыма и Донбасса". Сам Умеров отвергает обвинения в сепаратизме.

Выступая в среду в суде, замглавы Меджлиса заявил, что он лишь называет аннексию Крыма аннексией, а действующую на полуострове власть – оккупационной. Умеров добавил, что ужесточение российского законодательства об экстремизме, по его мнению, произошло с целью предоставить правоохранительным органам возможность для репрессий в отношении активистов, которые выступают в защиту территориальной целостности Украины.

После аннексии Крыма российские власти запретили деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. Сами крымские татары столкнулись с обысками и арестами. В апреле 2017 года Международный суд ООН в Гааге потребовал от России соблюдать права крымских татар.