СМИ: корабли с топливом из России останавливались в Северной Корее

Восемь кораблей Северной Кореи, груженых топливом, могли перевозить топливо из России в КНДР, несмотря на международные санкции. Об этом со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщает Reuters.

Агентство не располагает данными о том, что суда Северной Кореи выгружали топливо в северокорейских портах. Корабли изначально следовали по маршруту в Китай и Южную Корею, однако позднее сменили курс. Собеседники Reuters называют изменения в маршруте "тактикой обмана". По мнению опрошенных агентством американских чиновников, такая схема не позволяет отследить объемы импортированного в Северную Корею топлива.

11 сентября Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за ужесточение санкций против Северной Кореи. Резолюция перекрывает экспорт текстиля из КНДР, запрещает ввоз в страну природного газа и устанавливает лимит на продажу нефти и нефтепродуктов. Ограничительные меры ввели из-за ракетных испытаний Пхеньяна. За последние месяцы Северная Корея неоднократно запускала баллистические ракеты, а также заявила о создании водородной бомбы.