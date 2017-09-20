По статье о недоносительстве оштрафованы студенты из Астрахани

Суд в Астрахани признал виновными в недоносительстве двух студентов медицинского университета и оштрафовал их на 80 тысяч рублей каждого.

По версии следствия, что обвиняемые не сообщили в правоохранительные органы о своих знакомых, которые воюют в незаконных вооруженных формированиях, в том числе в террористической группировке "Исламское государство". Как сообщается на сайте суда, подсудимые признали вину.

Первый приговор по статье о недоносительстве был вынесен в Астрахани в начале февраля. Житель города Улубек Гафуров был признан виновным в том, что не сообщил правоохранительным органам о том, что его знакомый был членом ИГ.

Статья о недоносительстве входит в так называемый антитеррористический "пакет Яровой", который был принят летом прошлого года. Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 100 тысяч рублей, принудительные работы до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.