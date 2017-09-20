Минобороны РФ: в Сирии ранены трое российских военных

В провинции Идлиб на севере Сирии ранены трое российских военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны России. В ведомстве заявили, что военные пострадали во время наступления группировки "Фронт ан-Нусра", запрещённой в России. Утверждается, что около 30 российских военнослужащих попали в окружение, однако сумели выйти из него.

В обострении обстановки Минобороны обвинило "спецслужбы США". В Генштабе России утверждают, что так США якобы попытались остановить наступление сирийской правительственной армии. В Вашингтоне заявления российских властей пока не прокомментировали.

За 6 с половиной лет войны в Сирии, по данным ООН, погибли более 450 тысяч человек. Миллионы жителей страны стали беженцами. Россия развернула военную кампанию в Сирии в 2015 году. Российская авиация поддерживает с воздуха армию режима Башара Асада и наносит удары по вооружённой оппозиции. США и ряд западных стран обвиняют Асада в военных преступлениях и призывают Россию отказаться от его поддержки.