Порошенко назвал Россию угрозой международной безопасности

Россия хочет контроля над Украиной и подрывает все усилия по разрешению конфликта в Донбассе. Москва не содействует международной безопасности, а является ее наибольшей угрозой. Об этом во время выступления на Генассамблее ООН заявил президент Украины Пётр Порошенко.

Украинский лидер подчеркнул, что Россия продолжает поставлять оружие сепаратистам в Донбассе. За три года войны на востоке Украины погибли около 10 тысяч человек, уточнил Порошенко. По его словам, полномасштабная миротворческая операция ООН – единственный способ решить конфликт. Мира в Донбассе не будет, "если не прекратить поставки туда иностранных войск и оружия", заявил Порошенко.

Украинский лидер также отметил, что Кремль не уважает решения Международного суда и продолжает притеснения крымских татар в аннексированном Крыму, а также не допускает на полуостров наблюдателей из ОБСЕ. По его словам, страны мира должны следить за ситуацией в Крыму и не допустить нарушения прав человека.

Порошенко также призвал ООН признать Голодомор актом геноцида.

Нынешнее выступление Порошенко на Совбезе ООН стало третьим в его президентской карьере. В рамках визита в США, который начался два дня назад и завершится завтра, Порошенко также участвует в заседании Совета Безопасности ООН по вопросам миротворчества. На четверг, 21 сентября, запланированы его двусторонние переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Порошенко ранее заявил, что во время визита в США намерен поднять вопрос освобождения украинских заложников и политзаключенных. Ранее стало известно, что Порошенко намерен представить на Генассамблее инициативу по развертыванию миротворческой миссии ООН в Донбассе. Киев настаивает на размещении миротворцев на всей территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам из так называемых "ДНР" и "ЛНР". При этом Украина против участия России в миссии ООН в Донбассе и против обсуждения вопроса с сепаратистами, которых Москва поддерживает.