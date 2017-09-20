В ООН представили договор о полном запрете ядерного оружия

В ООН открылась церемония подписания договора о полном запрете ядерного оружия. Для того, чтобы документ вступил в силу, необходимо чтобы его ратифицировали 50 государств. В первый же день конвенцию подписали представители 51 страны, однако все ядерные державы и страны НАТО бойкотировали договор.

Подписи под договором поставили такие страны как Алжир, Австрия, Бразилия, Ватикан, Коста-Рика, Индонезия, Куба, Таиланд, Венесуэла и другие. Пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН – Россия, Великобритания, Китай, США и Франция — в разработке документа не участвовала и ратифицировать его отказалась. В российском правительстве заявили, что условия договора не соответствуют национальным интересам России.

В руководстве НАТО заявили, что документ не будет иметь успеха, поскольку в нем не участвуют ядерные державы, а сама конвенция не учитывает растущих вызовов международной безопасности. Речь идёт о ядерной программе Северной Кореи. За последние месяцы КНДР неоднократно запускала баллистические ракеты, а также заявила о создании водородной бомбы. В связи с этим в середине сентября Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за ужесточение санкций против Пхеньяна.